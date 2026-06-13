En pleno Mundial 2026: revelan que Juan Guillermo Cuadrado fue buscado por este equipo de la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado podría regresar a Colombia cuando termine el Mundial y ser un nuevo fichaje de un grande para 2026. Incluso ahora ya se reveló que un equipo del campeonato local lo buscó para que sea su nuevo fichaje en la siguiente temporada.

De acuerdo a la información de Nicolò Schira, Atlético Nacional se ha puesto en contacto para conocer la situación de Juan Cuadrado. El histórico jugador del fútbol colombiano tiene contrato con Pisa, pero se marcharía a otro club y terminaría su etapa en Italia.

Cuadrado interesa a equipos de Colombia, pero también hay clubes de Brasil que monitorean su situación. El colombiano está lejos del retiro y piensa en un regreso a Sudamérica. Atlético Nacional quiere hacer un fichaje que reviva la ilusión tras este mal semestre.

Por otro lado, Cuadrado también podría esperar una nueva oferta desde Europa. El jugador fue muy regular en este año y al menos se pudo meter en la prelista mundialista que reveló Néstor Lorenzo. Siendo esto un ejemplo de su actualidad en este año.

Juan Guillermo Cuadrado podría regresar a Colombia. (Foto: GettyImages)

Aún desde Atlético Nacional no hay una oferta en firme por Cuadrado, pero el club podría hacerla en los siguientes días. Primero se está tratando de solucionar quién será el nuevo DT del club, después de que Diego Arias fuera despedido tras perder ante Junior.

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Los números de Cuadrado en este semestre

Juan Guillermo Cuadrado en esta temporada con el Pisa jugó un total de 21 partidos, sumando poco más de 500 minutos, y es que aunque tiene una larga experiencia y recorrido no era titular.

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