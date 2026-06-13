Ramón Jesurún reveló por qué Julián Quiñónes prefirió jugar por México: “Lo buscamos y le rogamos”

El presidente de la FCF se refirió a la decisión de Julián Quiñones de representar a México en el Mundial 2026.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió a las críticas que ha generado la actuación de Julián Quiñónes por la selección de México, donde el futbolista anotó el primer gol del Mundial 2026 y fue una de las figuras en el debut del ‘Tri’ ante Sudáfrica.

En conversación con Win Sports, el máximo dirigente del fútbol cafetero, fue tajante al señalar que la FCF buscó al atacante del Al-Qadisiyah de Arabia y que siempre estuvo en el radar del DT Néstor Lorenzo, pero que la decisión del jugador fue siempre representar a México.

Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 (Getty Images).

“Es muy claro: a Julián Quiñones el mismo técnico lo llamó, lo convocó. Inicialmente dijo que sí y después él llamó y dijo que prefería jugar para la selección de México. Que quede claro que siempre estuvo en el radar del técnico Néstor Lorenzo. Su decisión personal era que prefería jugar con México y hay que respetarla”, reconoció Jesurún.

En esa línea también se refirió al caso de Cristhian Mosquera. “Lo mismo pasó con él con la selección de España. Estuvo Amaranto Perea conversando con él allá y el jugador dijo claramente que su sueño era jugar con España, era entendible porque nació allá, creció allá y se desarolló allá”, lanzó.

Finalmente dejó un fuerte mensaje ante las críticas por la falta de gestión de la federación: “En ambos casos ha sido claro el acompañamiento. La decisión por la que no están aquí es únicamente y hay que respetarlas, de los jugadores. Lo buscamos, lo vimos, le rogamos, pero su decisión fue así. Caso cerrado como dice el programa de televisión”, concluyó.

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🇨🇴🎙️"A Julián Quiñones el técnico lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después nos llamó y manifestó que prefería jugar para la selección de México. Fue una decisión personal y hay que respetarla. Lo mismo ocurrió con Cristhian Mosquera; el jugador expresó que su sueño era… pic.twitter.com/ADxwvJM3zN — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2026

En síntesis…