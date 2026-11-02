La decisión de Boca con Álvaro Montero tras la picante burla del arquero colombiano a Gonzalo Montiel

Determinación en La Ribera. Descubre la decisión de Boca Juniors con Álvaro Montero tras su picante cruce con Gonzalo Montiel.

La confianza de Álvaro Montero crece a pasos agigantados en Boca Juniors al punto que no dudó en burlarse de Gonzalo Montiel en pleno súperclásico del fútbol argentino. Acto seguido, el equipo ‘Xeneize’ tomó una decisión con el arquero colombiano. ¿Premio o castigo?

Todo sucedió cuando Montiel no se contuvo y tras ser expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez empezó a provocar a los hinchas de Boca mientras se retiraba al vesturio diciéndoles que él les había dado vuelta tras ganar con River la final de la Copa Libertadores 2018.

Álvaro Montero se dio cuenta de la provocación de Gonzalo Montiel y cuando estaba pasando por detrás de él se volteó, le levantó la manito y lo empezó a despedir. La burla empezó a sumar miles de reproducciones y la decisión de Boca Juniors con el arquero colombiano sería contundente.

Boca y una decisión con Montero tras la burla a Montiel

Álvaro Montero se burló de Gonzalo Montiel. (Foto: Getty)

Lejos de castigarlo por haberse burlado de Montiel, la decisión de Boca con Montero fue respaldarlo y utilizarlo para burlarse de River con una de las frases que dijo Juan Román Riquelme, presidente del equipo ‘Xeneize’, sobre la victoria 1-0 del primero de noviembre: “Nuestro arquero creo que hoy (1ero de noviembre) tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco”.

Post de Boca con Montero. (Foto: IG / @bocajrs)

Publicidad

La puntuación que le dieron Álvaro Montero en su primer súper clásico contra River Plate

Con ningún tiro al arco de River Plate en todo el partido, Álvaro Montero terminó con dos despejes, cinco recuperaciones y una salida efectiva para una calificación de 7.1 puntos, según la aplicación ‘BeSoccer’, tras el triunfo de Boca Juniors.

Encuesta¿En qué año River le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca? ¿En qué año River le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave