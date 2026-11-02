La primera publicación de Álvaro Montero tras burlarse de Montiel y celebrar que Boca le ganó a River Plate

La primera publicación de Álvaro Montero después de que Boca Juniors le ganó a River Plate.

Álvaro Montero no tuvo mucha acción el partido de Boca vs River por el Superclásico de Argentina. El portero colombiano no vio ni un solo remate de River, pero pese a no tener acción, el arquero sigue siendo protagonista por sus gestos.

Primero cuando Gonzalo Montiel se marchó expulsado, el portero colombiano reaccionó con un gesto despidiendo al jugador. Ese viral gesto aún sigue causando revuelo en redes sociales. Ahora también llegó la primera publicación del jugador.

En su cuenta oficial de Instagram, salió la publicación de Boca Juniors en la que también se hace eco de las palabras de Juan Román Riquelme. Se hizo énfasis en cómo el portero casi no tuvo que sacar pelotas: “Nuestro arquero creo que hoy tuvo el partido más tranquilo desde que defiende nuestro arco.” dice la publicación.

Boca Juniors consiguió una victoria clave ante River Plate que llevaría a Montero a ser campeón del fútbol argentino. El portero colombiano podría ganar en este año la tabla anual y también la Copa Sudamericana, ya que está en la final continental con Boca.

Álvaro Montero y la publicación tras vencer a River Plate. (Captura de pantalla)

Montero cayó muy bien en el once de Boca Juniors y el portero colombiano se ha ganado el cariño de la hinchada también por sus grandes actuaciones. En esta semana también salió la noticia de una venta a Europa que podría darse, pero en 2027.

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Los números de Álvaro Montero jugando para Boca Juniors

Álvaro Montero ha jugado con Boca Juniors un total de 22 partidos entre todas las competencias. El portero recibió ya un total de 18 goles y dejó su arco en 0 en otras 8 oportunidades. Suma en cancha poco más de 1.900 minutos.

En síntesis: