Así reaccionó Álvaro Montero cuando Gonzalo Montiel les dijo a los hinchas de Boca que les dio la vuelta

Momento de máxima tensión. Descubre cómo reaccionó Álvaro Montero tras la picante frase de Gonzalo Montiel a los hinchas de Boca.

El súperclásico del fútbol de Argentina tuvo dos invitados que pocos esperaban con dos tarjetas rojas. River Plate sufrió la expulsión de dos jugadores, uno de ellos fue Gonzalo Montiel, quien no dudó en decirles a los hinchas de Boca Juniors que él les dio la vuelta. Álvaro Montero reaccionó en 3, 2, 1…

El partido por la fecha 15 de la Liga Argentina se empezó a inclinar para Boca cuando el árbitro Nicolás Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta cuando Miguel Merentiel se iba solo de cara al arco de River. Y no sería la única expulsión.

Transcurría el minuto 34 del segundo tiempo cuando Gonzalo Montiel le tiró una plancha a Lautaro Blanco y, aunque no alcanzó a impactarlo de lleno, Ramírez decidió expulsarlo. El lateral derecho de River Plate, furioso por la decisión del árbitro, empezó a decirle a los hinchas de Boca Juniors que él les había dado la vuelta. ¿A qué se refería?

La reacción Montero cuando Montiel se metió con los hinchas de Boca

Álvaro Montero y Gonzalo Montiel. (Foto: Getty y X)

Montiel se acordó que hizo parte del plantel de River que le ganó a Boca la final de la Copa Libertadores 2018 y empezó a decirle a todo el estadio ‘La Bombonera’ que les había dado la vuelta. Llegó el momento de que pasará por el arco defendido por Álvaro Montero y el arquero colombiano no dudó en reaccionar despidiéndolo con la manito arriba.

*Ver video desde 0:33.

ASÍ SE RETIRÓ MONTIEL DE LA BOMBONERA TRAS SER EXPULSADO.



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Los puntajes que le dieron a Gonzalo Montiel y Álvaro Montero

Luego de la victoria 1-0 de Boca Juniors con gol de Lautaro Di Llollo, los expertos del portal ‘Sofa Score’ le dieron a Montero un puntaje de 6.7 puntos. No tuvo mayores ocasiones de peligro que salvar. Por su parte, a Gonzalo Montiel le dieron 6.4 de calificación.

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