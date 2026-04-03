Pocos años después de la salida de Luis Díaz, el Liverpool podría tener a un nuevo colombiano en sus filas. Los de Anfield quieren a Luis Suárez y ya se conoce los millones que le pagarían en salario.

Con ingresos superiores a años anteriores, el Liverpool le pagaría cerca de 5 millones de euros al delantero colombiano. Esto es más de lo que ganaba Luis Díaz, el extremo del Bayern Múnich en su momento cobraba cuatro millones.

Luis Díaz dejó Inglaterra ganando cuatro millones de euros, el colombiano había pedido un aumento considerable pero el club se negó. Tras no llegar a un acuerdo, Díaz no renovó y fue al Bayern Múnich donde gana cerca de 15 millones de euros.

Para Luis Suárez esto será un aumento considerable ganando apenas 2.5 millones de euros al año en el Sporting de Lisboa. Su salida rondaría los 60 millones de euros, el triple de lo que pagaron al Almería.

En España lo ponen en planes del Real Madrid y FC Barcelona, mientras que en Portugal también aseguran que el Newcastle United lo quiere fichar por la misma cantidad de millones.

Las estadísticas de Luis Suárez con el Sporting Lisboa 2026

Luis Suárez lleva 33 goles y 6 asistencias en 42 partidos con el club portugués. Con la Selección Colombia lleva 2 partidos jugados sin marcar goles, mientras que en el 2025 anotó 4 en 4 partidos.

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Luis Díaz – Premier League, fue campeón y figura pero no le aumentaron el sueldo.

En resumen

Liverpool planea pagar un salario anual de 5 millones de euros al delantero Luis Suárez.

El traspaso de Suárez desde el Sporting de Lisboa se estima en 60 millones de euros.

Luis Suárez registra 33 goles y 6 asistencias en 42 partidos con el club portugués.

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