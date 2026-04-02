Bombazo: Barcelona y Liga de Quito llamaron a titular de Emelec

El mercado de fichajes de LigaPro 2026 tuvo a los tres grandes muchas veces enfrentándose por el mismo jugador, y ahora lo confirmaron. Uno de los refuerzos de Emelec contó que Liga de Quito y Barcelona lo llamaron.

José Neris, nuevo delantero de Emelec para esta temporada, reveló que tuvo llamados tanto de Barcelona como de Liga. “Hubieron llamados pero yo buscaba un proyecto importante y serio, cuando apareció Emelec y me planteo el cambio tan rotundo que iba a ver me ilusioné y no dudé en venir”, contó en charlas con KCH Radio.

Este año jugadores como Luis Cano, Miller Bolaños, Luis Segovia, Lucas Sosa, Luca Klimowicz entre otros, estuvieron en planes de varios de los grandes de Ecuador simultáneamente.

José Neris llegó a Emelec proveniente del Colón de Santa Fe, en medio de algunos roces legales que acusa el club argentino. Neris de a poco va afianzándose y ya completó 90 minutos en un partido de campeonato ecuatoriano.

Los otros delanteros que buscó Emelec no llegaron por motivos económicos o deportivos como Nicolás ‘Diente’ López. Este año compiten el puesto Luca Klimowicz, José Neris y Jaime Ayoví.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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🎙️🇺🇾José TANQUE Neris “Hubieron llamados pero yo buscaba un proyecto importante y serio, cuando apareció Emelec y me planteo el cambio tan rotundo que iba a ver me ILUSIONÉ Y NO DUDE EN VENIR”🔵⚡️… pic.twitter.com/ecXbh66S7V — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) April 1, 2026

En resumen

José Neris confirmó que rechazó ofertas de Liga de Quito y Barcelona para fichar por Emelec.

confirmó que rechazó ofertas de y para fichar por Emelec. El delantero uruguayo llegó al club desde Colón de Santa Fe tras enfrentar roces legales.

tras enfrentar roces legales. Emelec inscribió a 10 refuerzos para 2026, destacando los regresos de Miller Bolaños y Aníbal Leguizamón.