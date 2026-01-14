La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante FC Colonia que le da la vuelta al mundo

Un nuevo partido de Bayern Múnich y una nueva función de Luis Díaz en la Bundesliga. En esta ocasión, no marcó goles, pero sí tuvo una jugada ‘maradoniana’ ante FC Colonia que no solo le dio la vuelta al mundo del fútbol, también terminó en asistencia.

El partido empezó desfavorable para Bayern Múnich con un gol de Linton Maina al minuto 41 del primer tiempo. Era clave no irse perdiendo al entretiempo y el equipo liderado por ‘Lucho’ Díaz lo pudo hacer con una anotación de Serge Gnabry. 1-1 y lo mejor estaba por venir…

Un centro al segundo palo de Luis Díaz terminó en una asistencia de cabeza de Hiroki Ito para el gol de Min-Je Kim. Bayern Múnich pasaba a ganar 2-1 y la cereza del pastel en la victoria ante FC Colonia llegaría con una jugada de ‘Lucho’ al mejor estilo de Diego Maradona.

Luis Díaz y una jugada ‘maradoniana’ en la victoria de Bayern ante FC Colonia

Díaz en la victoria de Bayern ante FC Colonia. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 38 del segundo tiempo cuando Luis Díaz enganchó hacia dentro en el área de FC Colonia y dejó a un primer rival en el camino. Luego, otro jugador intentó quitarle el balón y no cumplió su cometido. ¿Faltaba algo más? Sí, un tercer futbolista del Colonia no pudo detener la jugada ‘maradoniana’ de ‘Lucho’ que terminó siendo una magistral asistencia a Lennart Karl para el 3-1 final. ¡Video!

La impresionante marca que tiene Luis Díaz en Bayern Múnich

Cuando Bayern Múnich enfrente a RB Leipzig el sábado 17 de enero a las 12:30 P.M. por la fecha 18 de la Bundesliga, Luis Díaz expondrá un invicto de 24 partidos sin perder desde que llegó al equipo alemán. Bayern acumula 23 victorias y un empate entre Bundesliga, Champions League, Copa Alemania y Supercopa alemana, cuando ‘Lucho’ está en cancha.

