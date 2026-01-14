¿Con Luis Díaz o suplantando a Guardiola?: los tres equipos que ya piensan en Xabi Alonso para las próximas temporadas

Real Madrid ya piensa en la era post Xabi Alonso e igualmente lo tendrá que hacer más pronto que tarde el entrenador vasco. Tras menos de 300 días al frente de la primera plantilla del conjunto merengue, llega la hora de emprender nuevos retos. Lejos de lo que podría pensarse, hasta tres equipos ya se encontrarían a la espera de poder contratarle de cara a las próximas temporadas. Verle como heredero de Pep Guardiola en Manchester City o igualmente con Luis Díaz en Bayern Múnich no está ni mucho menos descartado.

Las informaciones llegan gracias a las diferentes publicaciones que han realizado tanto Fabrizio Romano como Diario AS en España. En estas se habla de un Xabi Alonso más que valorado por parte del panorama dirigencial europeo a pesar de todos sus choques con Real Madrid en los últimos meses. Liverpool, por su pasado en el club, siempre será una posibilidad, pero es que incluso se señala al Manchester City de Pep Guardiola y a ese Bayern Múnich que antes de su arribo al estadio Santiago Bernabéu soñaba con que tomase el lugar de Vincent Kompany. Cada caso es un mundo aparte.

En primer lugar aparece el vigente campeón de la Premier League de Inglaterra. Arne Slot se encuentra en la cuerda floja después de un mercado de fichajes donde se invirtieron más de 500 millones de euros. El equipo marcha cuarto de la clasificación general y mucho menos con las sensaciones de los últimos 12 meses. Incluso se llegó a hablar de una posible destitución del neerlandés en caso de que sus hombres hubieran caído frente al Arsenal de Miguel Arteta días atrás. Xabi Alonso es el primero en saber que en Anfield Road se le espera desde hace mucho tiempo.

No muy lejos de la ciudad obrera se encuentra un Manchester City donde Guardiola tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2027. Hablamos de un ecosistema absolutamente distinto al que él ex entrenador del Real Madrid viviese en el estadio Santiago Bernabéu. Su perfil a nivel de estrategia e igualmente su admiración por el juego de posesión hacen entender a todos que podría ser un recambio natural de Pep en una entidad que el día que el catalán marche, necesitará un nuevo capitán fuerte al mando del barco.

No se descarta a Xabi Alonso como heredero de Guardiola en Manchester: GETTY

Como decimos Bayern Múnich también aparece en la ecuación y Luis Díaz podría verse en medio. Es el equipo donde Xabi Alonso se retiró como jugador a nivel profesional y donde más le han sufrido gracias a su tremendo éxito con Leverkusen en la Bundesliga. De momento Kompany tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2029 y un respaldo total por parte de la directiva. No nos olvidemos que los teutones apenas han perdido un partido en lo que vamos de temporada y que solamente durante el primer semestre del curso llegaron a romper más de 12 récords a nivel colectivo.

La despedida de Xabi Alonso en redes

Por medio de sus redes sociales y horas después de que Real Madrid anunciase la finalización de su contrato por medio de un despido, llegaba el momento de oír su versión sobre los hechos. Xabi Alonso ni mucho menos señaló culpables y quiso agradecer por su tiempo en un club donde su imagen a nivel de hinchada ni mucho menos se vio tocada por los resultados. Se va del estadio Santiago Bernabéu sin ni siquiera recibir una pitada general por parte de los fanáticos blancos. Caso curioso, donde los haya.

“Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado…Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y su apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, reflexiones del entrenador vasco alrededor de un ciclo que apenas duró 34 partidos. Ahora llega la hora de pensar en nuevos desafíos.

