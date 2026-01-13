Bayern, en alerta: Así Real Madrid podría convencer a Luis Díaz para que deje Múnich 

Luis Díaz es uno de los mejores extremos del mundo en la actualidad, de eso no hay dudas, y para ponerle la cereza al pastel a su gran nivel se podría dar una de decisión que lo acercaría al que muchos consideran como el equipo más grande del mundo: el Real Madrid.

A los detalles… Con el antecedente que el medio partidista español ‘Defensa Central‘ publicó que ‘Lucho’ Díaz fue vinculado a Real Madrid si se da la salida de Vinicius Jr, la posibilidad de ver al extremo colombiano vestido de blanco resurgió con una fuerte narrativa. ¿El motivo?

Real Madrid informó el 12 de enero que por mutuo acuerdo tomaron la decisión que Xabi Alonso dejaba de ser el entrenador del equipo después de tan solo dirigir 34 partidos. De inmediato, los rumores sobre los posibles reemplazos dijeron presente y uno de ellos podría llegar acompañado de Luis Díaz.

La decisión que le abriría las puertas del Real Madrid a Luis Díaz

Luis Díaz fue vinculado con Real Madrid. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

El periodista Florian Plettenberg, del canal ‘Sky’, publicó en X que “Jürgen Klopp es candidato al puesto de entrenador del Real Madrid, si el club decide nombrar un nuevo entrenador este verano. Como se reveló el 11 de diciembre y se confirmó de nuevo”. Justamente, el mismo entrenador que confió en Luis Díaz para que llegara a Liverpool FC el 30 de enero de 2022. Así que, si Real Madrid quiere convencer a ‘Lucho’ para que deje a Bayern Múnich, ya sabe quién debe ser el reemplazo de Xabi Alonso.

Esto dijo Jürgen Klopp sobre la posibilidad de dirigir a Real Madrid

“Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto. Los puestos de entrenador siempre están cambiando, y está bien observarlo desde la barrera sin preocuparte por lo que pueda significar para ti personalmente, porque donde estoy ahora (Director Global de Fútbol de Red Bull),es el lugar adecuado para mí”, le dijo Jürgen Klopp al canal ‘Servus TV‘ ante los rumores que podría llegar a ser el nuevo DT del Real Madrid.

En síntesis

Luis Díaz juega actualmente en el Bayern Múnich tras su exitoso paso por el Liverpool.

juega actualmente en el tras su exitoso paso por el Liverpool. El posible fichaje de Jürgen Klopp por el Real Madrid facilitaría la salida de Luis Díaz .

por el Real Madrid facilitaría la salida de . Real Madrid buscaría al colombiano como reemplazo ante una eventual venta de Vinícius Jr.

