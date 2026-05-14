La polémica frase de Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa tras incluirlo en prelista

Sebastián Villa es quizás uno de los nombres más polémicos de la prelista de la Selección Colombia y el entrenador argentino habló del tema.

La Selección de Colombia tiene a sus 55 preconvocados al Mundial 2026, varios nombres están en discusión por rendimiento, edad, continuidad y más, pero hay uno que generó polémica particular: Sebastián Villa. El delantero vuelve a la nómina y Néstor Lorenzo dio explicaciones que encendieron la polémica.

“Entiendo la preocupación de la opinión pública, siempre en los criterios analizamos lo personal, nunca lo habíamos citado, hoy está rindiendo y está a la altura. Está compitiendo ahí tiene la posibilidad de estar o no”, arrancó en rueda de prensa este jueves.

“Tuve una conversación con él. Lo noté sincero, bien. Hasta que me dijo: “profe tuve que empezar de cero”. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quien para juzgar eternamente. En el pasado se le juzgó y se le castigó. Está bien y puede estar”, concluyó con una frase que se viralizó rápidamente.

Ha jugado 18 partidos con Independiente Rivadavia de Argentina, ha anotado 1 gol y ha dado 7 asistencias, el año pasado también tuvo un rendimiento destacado y fue campeón de la Copa Argentina.

Sebastián Villa fue convocado con otros nombres que generaron algo de sorpresa como Kevin Viveros, y esto se debe a la falta de extremos y delanteros más allá de Luis Díaz y Luis Suárez.

¿Qué problema legal tuvo Sebastián Villa?

Sebastián Villa fue sentenciado por un caso de violencia de género tras golpes y amenazas a dos años de cárcel, los cuáles fueron reemplazados por medidas sustitutivas. Su última presencia en la Selección fue en el 2019 en un amistoso vs. Japón.

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Sebastián Villa – Colombia vs. Japón.

En resumen