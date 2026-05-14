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La viral frase de Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa tras incluirlo en prelista: “No somos…”

Sebastián Villa es quizás uno de los nombres más polémicos de la prelista de la Selección Colombia y el entrenador argentino habló del tema.

La polémica frase de Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa tras incluirlo en prelista
La polémica frase de Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa tras incluirlo en prelista

La Selección de Colombia tiene a sus 55 preconvocados al Mundial 2026, varios nombres están en discusión por rendimiento, edad, continuidad y más, pero hay uno que generó polémica particular: Sebastián Villa. El delantero vuelve a la nómina y Néstor Lorenzo dio explicaciones que encendieron la polémica.

“Entiendo la preocupación de la opinión pública, siempre en los criterios analizamos lo personal, nunca lo habíamos citado, hoy está rindiendo y está a la altura. Está compitiendo ahí tiene la posibilidad de estar o no”, arrancó en rueda de prensa este jueves.

“Tuve una conversación con él. Lo noté sincero, bien. Hasta que me dijo: “profe tuve que empezar de cero”. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quien para juzgar eternamente. En el pasado se le juzgó y se le castigó. Está bien y puede estar”, concluyó con una frase que se viralizó rápidamente.

Ha jugado 18 partidos con Independiente Rivadavia de Argentina, ha anotado 1 gol y ha dado 7 asistencias, el año pasado también tuvo un rendimiento destacado y fue campeón de la Copa Argentina.

Sebastián Villa fue convocado con otros nombres que generaron algo de sorpresa como Kevin Viveros, y esto se debe a la falta de extremos y delanteros más allá de Luis Díaz y Luis Suárez.

¿Qué problema legal tuvo Sebastián Villa?

Sebastián Villa fue sentenciado por un caso de violencia de género tras golpes y amenazas a dos años de cárcel, los cuáles fueron reemplazados por medidas sustitutivas. Su última presencia en la Selección fue en el 2019 en un amistoso vs. Japón.

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Sebastián Villa – Colombia vs. Japón.

Sebastián Villa – Colombia vs. Japón.

En resumen

  • El seleccionador Néstor Lorenzo justificó el regreso de Sebastián Villa destacando que está rindiendo a la altura.
  • Sebastián Villa registra un gol y siete asistencias en 18 partidos jugados con Independiente Rivadavia.
  • El delantero colombiano recibió una sentencia de dos años de cárcel por un caso de violencia de género.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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