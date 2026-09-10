“Nos va a romper el camerino…” la hinchada de Atlético Nacional reacciona a la llegada de James Rodríguez

Este jueves 10 de septiembre de 2026 se dio la gran bomba del mercado con la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. El colombiano regresa al país para ponerse la camiseta del ‘Verde’ y la hinchada ya reaccionó en redes sociales con varios mensajes de apoyo.
En las cuentas oficiales de Nacional, se dieron varias publicaciones que hablan de la llegada de James Rodríguez a Atlético. Por lo cual, varios hinchas se arriesgaron a comentar y algunos están muy emocionados porque James llegue a vestir estos colores.
“El mejor futbolista de la historia de este país tiene que jugar en el mejor equipo de la historia de este país“. “Que chévere ver jugar a James Rodríguez en el Fútbol de Colombia”. “Si traen a James, les compro el abono en 10 millones de pesos“, fueron algunos de los comentarios favorables para James.
Los comentarios a favor de James. (Foto: Captura de pantalla)
Los comentarios a favor de James. (Foto: Captura de pantalla)
Comentarios en contra de James a Atlético Nacional
Por otro lado, también hay hinchas que se han molestado por la posible llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. Algunos no están conformes con esa opción, porque creen que el 10 aportará más “ego” a un vestuario que ya está muy complicado.
“No vayan a traer a ese vago, va a reventar el proyecto pónganse serios”. “Pero que además nos va a romper el camerino y dañar el buen equipo ha armado Lucas”. “Que mala noticia para todos los que teníamos la esperanza que el equipo volviera a salir campeón este semestre”, comentaron otros aficionados.
Comentarios en contra de la llegada de James. (Foto: Captura de pantalla)
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En síntesis:
- James Rodríguez concretó su fichaje por Atlético Nacional este 10 de septiembre de 2026.
- Atlético Nacional hizo pública la contratación de James Rodríguez en sus redes oficiales.
- Hinchas de Atlético Nacional mostraron opiniones divididas tras el fichaje de James Rodríguez.