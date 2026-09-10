“Nos va a romper el camerino…” la hinchada de Atlético Nacional reacciona a la llegada de James Rodríguez

James Rodríguez será nuevo jugador de Atlético Nacional y así reaccionó la hinchada del 'Verde' a su llegada.

Este jueves 10 de septiembre de 2026 se dio la gran bomba del mercado con la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. El colombiano regresa al país para ponerse la camiseta del ‘Verde’ y la hinchada ya reaccionó en redes sociales con varios mensajes de apoyo.

En las cuentas oficiales de Nacional, se dieron varias publicaciones que hablan de la llegada de James Rodríguez a Atlético. Por lo cual, varios hinchas se arriesgaron a comentar y algunos están muy emocionados porque James llegue a vestir estos colores.

“El mejor futbolista de la historia de este país tiene que jugar en el mejor equipo de la historia de este país“. “Que chévere ver jugar a James Rodríguez en el Fútbol de Colombia”. “Si traen a James, les compro el abono en 10 millones de pesos“, fueron algunos de los comentarios favorables para James.

Los comentarios a favor de James. (Foto: Captura de pantalla)

Los comentarios a favor de James. (Foto: Captura de pantalla)

Comentarios en contra de James a Atlético Nacional

Por otro lado, también hay hinchas que se han molestado por la posible llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional. Algunos no están conformes con esa opción, porque creen que el 10 aportará más “ego” a un vestuario que ya está muy complicado.

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“No vayan a traer a ese vago, va a reventar el proyecto pónganse serios”. “Pero que además nos va a romper el camerino y dañar el buen equipo ha armado Lucas”. “Que mala noticia para todos los que teníamos la esperanza que el equipo volviera a salir campeón este semestre”, comentaron otros aficionados.

Comentarios en contra de la llegada de James. (Foto: Captura de pantalla)

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En síntesis:

James Rodríguez concretó su fichaje por Atlético Nacional este 10 de septiembre de 2026.

concretó su fichaje por Atlético Nacional este 10 de septiembre de 2026. Atlético Nacional hizo pública la contratación de James Rodríguez en sus redes oficiales.

hizo pública la contratación de en sus redes oficiales. Hinchas de Atlético Nacional mostraron opiniones divididas tras el fichaje de James Rodríguez.