La prueba que confirma si Kylian Mbappé se burló de la Selección Colombia en la victoria de Francia

La Selección Colombia perdió ante Francia en el segundo partido amistoso que disputó en la fecha FIFA de marzo y una de las grandes curiosidades fue un video en el que Kylian Mbappé se estaba riendo. De inmediato, la pregunta fue: ¿Se estaba burlando de Colombia? ¡Ya apareció la prueba reina!

Colombia no empezó jugando tan mal, y con un equipo de Francia que decidió jugar con once jugadores que habitualmente no son titulares, algunos hinchas se empezaron a ilusionar. Sin embargo, llegó otro baño de realidad con una derrota 3-1 que… ¿Tuvo una burla por parte de Mbappé?

El video de las risas de Kylian Mbappé durante el partido entre la Selección Colombia y Francia tuvo reacciones en X como “captaron el momento en el que Mbappé se burlaba de la goleada a Colombia. Nada qué hacer. Fue un baile agradable para los franceses”, pero… Ya salió a la luz el video original sobre la supuesta burla del delantero francés al seleccionado colombiano.

La prueba que confirma si Mbappé se burló de la Selección Colombia

Kylian Mbappé y Michael Olise en Francia vs. Colombia. (Foto: X / @DAZNFutbol)

La cuenta de X del canal DAZN publicó el momento exacto en el que Kylian Mbappé estaba a pura risa con Ousmane Dembélé y Michael Olise. Resulta y acontece que eso fue al minuto 25 del primer tiempo cuando Francia ya se había salvado de un tiro de Luis Díaz que pasó cerca del arco francés y de un casi autogol de Maxence Lacroix. Más claro, imposible… ¡Video!

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Toda Colombia consternada con las palabras del entrenador de Francia sobre la Selección Colombia tras el 3-1

Kylian Mbappé se va a enfrentar al mejor jugador de la Selección Colombia

Luego de jugar 12 minutos contra la Selección Colombia, Kylian Mbappé sabe que el siguiente duelo importante será contra el mejor jugador de la ‘Tricolor’. Real Madrid jugará ante Luis Díaz y Bayern Múnich el martes 7 abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana) por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. El encuentro de vuelta será el miércoles 15 del mismo mes a las 2:00 P.M. en el estadio Allianz Arena, de Alemania.

Encuesta¿En qué minuto del partido ante Colombia se dieron las risas de Mbappé? ¿En qué minuto del partido ante Colombia se dieron las risas de Mbappé? Ya votaron 0 personas

Datos clave

Kylian Mbappé reía con sus compañeros durante el partido entre la Selección Colombia y Francia.

reía con sus compañeros durante el partido entre la Selección Colombia y Francia. El video de DAZN prueba que la risa ocurrió al minuto 25 del primer tiempo cuando el partido iba 0-0.

prueba que la risa ocurrió al del primer tiempo cuando el partido iba 0-0. Las risas de Mbappé sucedieron cuando el partido aún no terminaba, descartando burlas por goleada.

Publicidad