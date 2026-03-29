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“Es vergonzoso”: El jugador que los hinchas de Colombia no aguantan más tras perder ante Francia

Tras la derrota 3-1 ante Francia, los hinchas de la Selección Colombia señalaron a un jugador y las críticas no se hicieron esperar: “Es vergonzoso”.

Por Julio Montenegro

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La Selección Colombia perdió 3-1 ante Francia.
© Getty ImagesLa Selección Colombia perdió 3-1 ante Francia.

Segunda derrota de la Selección Colombia en menos de tres días. La ‘Tricolor’ perdió ante Francia en el segundo partido amistoso que jugaron en la FIFA de marzo, volvió a jugar mal y los hinchas no aguantan más a un jugador: “Es vergonzoso”.

A pesar de que la Selección Colomba tuvo aproximaciones al arco de Francia con remates de larga distancia de Luis Díaz y James Rodríguez, el equipo suplente de Francia hizo ver mal, muy mal a los dirigidos por Néstor Lorenzo y les ganó de manera contundente..

Con dos goles de Désiré Doué y otro de Marcus Thuram, la Selección Colombia no solo cayó 3-1, uno de sus mayores referentes ya no lo soportan más los hinchas, y a pesar de que es un fijo en la lista de 26 convocados al Mundial 2026, recibió mil y una críticas.

El jugador que los hinchas de Colombia no soportan: “Es vergonzoso”

Lucas Digne y James Rodríguez en Francia vs. Colombia

Lucas Digne y James Rodríguez en Francia vs. Colombia.

James Rodríguez jugó 63 minutos en la derrota que sufrió la Selección Colombia ante Francia, y al ver el bajo nivel que tuvo, los hinchas no lo aguantaron más: “ El partido de James es vergonzoso, camina, no puede con su cuerpo”, “ por Dios, ese muchacho ya no puede con la vida”, “Colombia juega con 10, los volantes de marca de Colombia saben que no pueden estar cargando a alguien que no hace nada” y “James Rodríguez muchas gracias por todo pero ya es hora que lo pensionen de la selección, sino que lleven al Pibe Valderrama”.

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Luego de las dos duras derrotas ante Croacia y Francia, la Selección Colombia jugará un partido amistoso contra Costa Rica el viernes 29 mayo en el estadio El Campín para despedirse del país antes de viajar a Estados Unidos y empezar la preparación para el Mundial 2026.

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Datos clave

  • James Rodríguez fue calificado de “vergonzoso” por caminar y mostrar bajo nivel físico ante Francia.
  • Los hinchas critican que la Selección Colombia juega con 10 hombres por la inactividad del volante.
  • Exigen la “pensión” de James Rodríguez en la selección tras disputar solo 63 minutos sin impacto.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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