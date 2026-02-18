Es tendencia:
¿Sin esperanza de Mundial? Jeremy Arévalo recibe otro duro golpe en el Stuttgart

Nuevo y durísimo golpe para Jeremy Arévalo en el Stuttgart, que lo aleja cada vez más de jugar el Mundial 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Jeremy Arévalo decidió moverse de España, donde venía siendo figura en el Racing de Santander. Todo con la intención de saltar a primera y mostrar un nivel que le permita seguir siendo convocado a la Selección de Ecuador, ahora mismo, todo está muy lejos de ese sueño.

El ecuatoriano no ha podido encontrar la regularidad esperada y no tiene un lugar fijo en el once y a veces ni viniendo desde el banco de suplentes. El delantero ecuatoriano ahora mismo es suplente y tampoco contará para jugar la Europa League.

Desde Europa se reveló que Arévalo no fue ni incluido en la lista de convocados para jugar el partido del Stuttgart en la Europa League ante el Celtic. Por lo cual, el jugador ecuatoriano no estará en cancha ni en el banco de suplentes y tendrá que seguir esperando.

Esta irregularidad empieza a descartar a Jeremy Arévalo para jugar con la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Sin minutos y sin goles se ve casi imposible que Beccacece decida convocarlo y se abre un deseado lugar en la lista de ‘La Tri’.

Ahora Jeremy Arévalo tendrá que seguir trabajando en los entrenamientos para ganarse un lugar en el once de Stuttgart en estos 4 meses y así volver a la Selección de Ecuador y jugar el mundial 2026. El delantero ecuatoriano venía siendo goleador del ascenso en España.

Los números de Jeremy Arévalo jugando en el Stuttgart

Desde su llegada en enero, Jeremy Arévalo con Stuttgart solo ha podido jugar un total de 3 partidos. No ha marcado goles y solo dio 1 asistencia. El pasado fin de semana tampoco entró en convocatoria para jugar la Bundesliga. Lleva solo 17 minutos en cancha.

El valor de mercado de Jeremy Arévalo

Actualmente, Jeremy Arévalo tiene un valor de mercado de 7 millones de euros. El ecuatoriano fue comprado por esta cifra, ya que, el Stuttgart optó por pagar su cláusula de rescisión siendo una de las ventas más caras de la historia del Racing de Santander.

En síntesis

  • Jeremy Arévalo quedó fuera de la lista del Stuttgart para la Europa League.
  • El delantero ecuatoriano registra 3 partidos, 1 asistencia y 0 goles en Alemania.
  • El Stuttgart pagó 7 millones de euros por su cláusula al Racing de Santander.
