Mientras Gustavo Petro invitó a los colombianos a ver Netflix tras el terremoto, esto hizo Lamine Yamal

¡Enorme gesto! Mientras la polémica se encendía en Colombia por la invitación de Petro, Lamine Yamal reaccionó con este mensaje tras el terremoto.

Las reacciones de las figuras públicas ante la tragedia que vivió Colombia el 10 de agosto siguen llegando. El expresidente Gustavo Petro ahora sorprendió invitando a los colombiano a ver Netflix y, acto seguido, también se conoció la primera reacción de Lamine Yamal.

Unas por otras… Petro tuvo diversas reacciones tras al terremoto de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter. Hablo de temas políticos sobre la Central Hidroeléctrica Hidroituango, hizo un llamado para que el partido Pacto Histórico ayudara a los damnificados y sorprendió con una invitación que pocos, muy pocos veían venir.

Lamine Yamal escogió a Colombia como destino para pasar tiempo de sus vacaciones tras el Mundial 2026. La estrella de España no solo se puso la camiseta de la Selección Colombia y cantó una de las canciones, ‘El Ritmo que nos Une’, insignia de la ‘Tricolor’, también se solidarizó con el pueblo colombiano tras el terremoto.

Así reaccionaron Gustavo Petro y Lamine Yamal tras el terremoto en Colombia

Gustavo Petro y Lamine Yamal. (Foto: Getty Images y X)

Unas de los mensajes de Gustavo Petro en X tras el terremoto en Colombia fue decir que “invito a todo el pueblo colombiano a ver el episodio uno de la segunda parte de ‘Cien años de soledad’ de nuestro premio nobel de literatura, compañero Gabriel García Márquez. Que vea nuestro pueblo en el arte mundial nuestra propia historia de rebeldes”. ¿Y la reacción de Yamal? No fue invitar a ver una serie de Netflix, fue publicar el siguiente mensaje como historia en Instagram con los emojis de la bandera de Colombia, un corazón rojo y el símbolo de fuerza: “Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”.

La decisión con el estadio ‘El Campín’ para ayudar a los damnificados del terremoto

La concesión ‘Sencia’ decidió anunciar que el estadio ‘El Campín’, de Bogotá, pasará a ser otro centro de acopio para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia. Las donaciones se recibirán a partir del miércoles 12 de agosto en el horario de 8:00 A.M. y 9:00 P.M.

Publicidad

Encuesta¿En qué selección juega Lamine Yamal? ¿En qué selección juega Lamine Yamal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave