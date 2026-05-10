A un mes del Mundial 2026, Messi advierte a la Selección Colombia por un rival del Grupo K

¿Peligra el pase tricolor? Conoce el peligroso rival del Grupo K por el que Messi lanzó una seria advertencia a Colombia previo al Mundial 2026.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina y nadie mejor que Messi para empezar a palpitar lo que será la acción en la próxima Copa del Mundo con una advertencia a la Selección Colombia por un rival del Grupo K.

Lionel Messi no tuvo un último antecedente bueno con Colombia. En el partido por Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 del 10 de junio, Leo encaró a James Rodríguez en pleno partido y le dijo de todo menos consejos. Sin embargo, ahora apeló más a lo racional que a lo pasional.

La Selección Colombia integra el Grupo K del Mundial con Uzbekistán, Portugal y la República Democrática del Congo. Uno de estos tres rivales de la ‘Tricolor’ es candidato a ganar la próxima Copa del Mundo de la FIFA, según Messi, así que el ’10’ argentino no dudó advertir al combinado colombiano con unas contundentes palabras.

La advertencia de Messi a Colombia por un rival del Grupo K del Mundial

Messi y el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol. (Foto: Getty Images y archivo particular)

El presentador Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez le preguntó a Messi por los favoritos a ganar el Mundial 2026 sino es Argentina y ahí llegó la advertencia para Colombia. “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil siempre, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, pero creo Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para para poder pelear en todas las competiciones oficiales. Y después un poco siempre decimos la misma, Alemania, Inglaterra, las grades potencias y Portugal que creo que tiene una selección muy competitiva y muy buena también“, afirmó Leo.

El debut de Colombia y Argentina en el Mundial 2026 es en esta fecha

Mientras que Argentina debuta ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 ARG en el Grupo J del Mundial 2026, la Selección Colombia lo hará el miércoles 17 del mismo mes contra Uzbekistán a las 9:00 P.M. (hora de Colombia).

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