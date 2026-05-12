Fabián Bustos reconoció que los reclamos de los hinchas de Millonarios están afectando al equipo

Conoce la cruda confesión del técnico Fabián Bustos y por qué reconoció que los fuertes reclamos de los hinchas de Millonarios afectan al equipo.

Los jugadores de Millonarios saltaron a la cancha del estadio Metropolitano de Techo para calentar y la lluvia de silbidos y reclamos fue incesante. Esto está afectando al equipo y el mismo entrenador Fabián Bustos lo reconoció luego del debut en Copa Colombia ante Llaneros.

Millonarios no clasificó a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 y, por ende, le tocó empezar a disputar la Copa Colombia desde la fase de grupos que implementaron en el fútbol de Colombia. Era más que esperado que los hinchas no los iban a recibir de la mejor manera.

A pesar de que Millonarios venía de ganarle a Boston River, de Uruguay, 2-4 por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, los hinchas no están nada contentos porque no se clasificó por segundo torneo consecutivo a los cuadrangulares o Playoffs. Había que hacerse sentir y esto lo están sintiendo los jugadores…

Los reclamos de los hinchas afectan al equipo, según el DT de Millonarios

Bustos tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026. (Foto: Vizzor Image)

“Siempre el hincha es lo más importante en el fútbol. Después venimos los jugadores, el staff, el cuerpo técnico, dirigentes y es difícil la situación cuando en un equipo grande como somos necesitamos y entendemos que todos los torneos hay que pelear en la parte de arriba, los Playoffs y las clasificaciones. Y cuando no se logra eso, nos están cobrando mucho y eso sí afecta. No me quiero meter en contra de la gente porque la gente se expresa y hay que apretar los dientes, corregir, trabajar y saber que no nos puede pasar más de estar fuera de los ocho. Entonces, los jugadores lo tienen claro, pero también son seres humanos que se sienten, y hay chicos que en una jugada que te equivocas vienen los reclamos y se empieza a perder la confianza“, reconoció Fabián Bustos.

El próximo partido de Millonarios es…

Luego de la victoria 1-0 ante Llaneros, Millonarios volverá a jugar cuando enfrente a Patriotas en condición de visitante el viernes 15 de mayo a las 6:00 P.M. por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Colombia 2026.

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