Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga Colombiana

Fabián Bustos reconoció que los reclamos de los hinchas de Millonarios están afectando al equipo

Conoce la cruda confesión del técnico Fabián Bustos y por qué reconoció que los fuertes reclamos de los hinchas de Millonarios afectan al equipo.

Fabián Bustos debutó con Millonarios en la Copa Colombia.
© Vizzor ImageFabián Bustos debutó con Millonarios en la Copa Colombia.

Los jugadores de Millonarios saltaron a la cancha del estadio Metropolitano de Techo para calentar y la lluvia de silbidos y reclamos fue incesante. Esto está afectando al equipo y el mismo entrenador Fabián Bustos lo reconoció luego del debut en Copa Colombia ante Llaneros.

Millonarios no clasificó a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 y, por ende, le tocó empezar a disputar la Copa Colombia desde la fase de grupos que implementaron en el fútbol de Colombia. Era más que esperado que los hinchas no los iban a recibir de la mejor manera.

A pesar de que Millonarios venía de ganarle a Boston River, de Uruguay, 2-4 por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, los hinchas no están nada contentos porque no se clasificó por segundo torneo consecutivo a los cuadrangulares o Playoffs. Había que hacerse sentir y esto lo están sintiendo los jugadores…

Los reclamos de los hinchas afectan al equipo, según el DT de Millonarios

Fabián Bustos tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026

Bustos tiene contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026. (Foto: Vizzor Image)

“Siempre el hincha es lo más importante en el fútbol. Después venimos los jugadores, el staff, el cuerpo técnico, dirigentes y es difícil la situación cuando en un equipo grande como somos necesitamos y entendemos que todos los torneos hay que pelear en la parte de arriba, los Playoffs y las clasificaciones. Y cuando no se logra eso, nos están cobrando mucho y eso sí afecta. No me quiero meter en contra de la gente porque la gente se expresa y hay que apretar los dientes, corregir, trabajar y saber que no nos puede pasar más de estar fuera de los ocho. Entonces, los jugadores lo tienen claro, pero también son seres humanos que se sienten, y hay chicos que en una jugada que te equivocas vienen los reclamos y se empieza a perder la confianza, reconoció Fabián Bustos.

Ver también

Para el segundo semestre: Millonarios va por estos 5 fichajes

El próximo partido de Millonarios es…

Luego de la victoria 1-0 ante Llaneros, Millonarios volverá a jugar cuando enfrente a Patriotas en condición de visitante el viernes 15 de mayo a las 6:00 P.M. por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Colombia 2026.

Encuesta

¿Cuántos torneos lleva Millonarios sin clasificar a los cuadrangulares o Playoffs?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

  • Fabián Bustos afirmó que los reclamos constantes de la hinchada afectan la confianza del equipo.
  • El DT reconoció que los jugadores son seres humanos que sienten la presión del entorno.
  • Bustos admitió que la falta de clasificación a los Playoffs justifica las expresiones del hincha.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones