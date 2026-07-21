Liverpool hizo oficial el fichaje de Samuel Martínez ¿cuánto pagaron?

El Liverpool hizo oficial la contratación de Samuel Martínez, joven volante colombiano y revelan cuánto invirtieron por la joya.

El Liverpool hizo oficial la contratación de Samuel Martínez, el volante colombiano que vino de ser campeón del sudamericano sub 17 con Selección Colombia. Ahora dan detalles del tiempo de contrato así como el monto invertido.

El Liverpool habría pagado 1 millón de dólares por el volante creativo según medios ingleses, que están en coherencia con reportes de varios medios sobre el precio de salida que iba a tener la promesa de Atlético Nacional.

El club anunció que Martínez se integrará al equipo inglés en el verano de la temporada 2027-2028 esto debido a que por normativa FIFA no pueden ser sumados directamente jugadores de menos de 18 años.

Samuel Martínez estuvo en planes, según rumores, por parte del Chelsea, PSG y Bayern Múnich, aunque finalmente serán los ‘reds’ quiénes lo fichen. Será el segundo colombiano en sus filas tras Luis Díaz.

Las estadísticas de Samuel Martínez con Colombia

Samuel Martínez disputó más de 430 minutos a lo largo de todo el Suramericano Sub-17. En la fase final del torneo se dio el gusto de marcar hasta dos goles que fueron vitales para que Colombia se quedase con el título. Su nombre suena en Europa y se destaca en Inglaterra que clubes como Chelsea o Tottenham también harán parte de la puja por sus servicios.