El padre de Alexis Mac Allister negó contactos con Real Madrid

Carlos Mac Allister, tajante sobre las informaciones de las últimas horas y el futuro de su hijo por la ciudad de Liverpool.

Alexis Mac Allister sigue siendo carne de diferentes rumores que lo vinculan con el Real Madrid desde hace algunas temporadas. El centrocampista del Liverpool se encuentra a solamente veinticuatro meses de ser agente libre y con un posible cambio presidencial en el equipo de la capital española que abre todo tipo de fuentes. Su padre Carlos niega contactos con el Bernabéu.

El representante de Alexis Mac Allister habló para Erem News. Negó ahí de manera rotunda cualquier contacto con el Real Madrid de cara a lo que ocurrirá después de la Copa del Mundo de la FIFA, a la que su hijo llegará como ganador del certamen. No es ni mucho menos la primera vez que aparece como un posible fichaje del equipo de la capital española.

“Lo que se ha estado difundiendo sobre Alexis es falso. Ningún miembro del Real Madrid han hablado con nosotros hasta el momento. No hay información nueva sobre la situación actual de Alexis en el Liverpool”, reflexiones del padre de Alexis Mac Allister a lo largo de las últimas horas. No es el único miembro de la Selección Argentina que suena para llegar al Bernabéu.

Tanto Nico Paz como Enzo Fernández han venido igualmente metiéndose en esta ecuación de posibles fichajes del Real Madrid. El futbolista del Como tiene una opción preferente de volver al equipo de la capital española y por solo nueve millones de euros. Se le da prácticamente como cerrado a la hora de hablar de las futuras incorporaciones de un equipo donde, en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones, José Mourinho será el nuevo entrenador.

Entorno de Mac Allister niega contactos con Real Madrid: GETTY

Tanto Alexis Mac Allister como Enzo Fernández tienen un contexto mucho más difícil. El exjugador de Boca Juniors tiene contrato hasta el año 2028 en un contexto que obligará al Liverpool tanto a renovarlo a corto plazo como posiblemente a venderlo para sacar una diferencia económica. El de Londres es una de las principales hojas de vida que puede cambiar de equipo en este mercado y tras una decepcionante temporada del Chelsea en el panorama local.

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Mastantuono, otro pendiente de Real Madrid

El argentino seguramente saldrá cedido a lo largo de las próximas semanas. Se busca que gane experiencia en el panorama europeo y ni mucho menos una venta. Se confía al 100% en su talento e igualmente en la inversión realizada en River Plate semanas atrás. Pero no solamente esto obliga a que prácticamente sea un secreto a voces su salida del equipo blanco en la siguiente campaña.

Recordemos que Franco disputó la última temporada con el Real Madrid con ficha del segundo equipo. Una ecuación para poder inscribir a más jugadores de los veinticinco que permite LaLiga. La normativa indica que cualquier futbolista en este contexto que supere el 33% de los minutos disputados del certamen no podrá contar con dicho beneplácito en la siguiente temporada. Mastantuono disputó 23 partidos oficiales del certamen y por ende, si se queda en el plantel, ocupará ficha del primer equipo. Tras el final de las elecciones este domingo se espera por el inicio de muchas decisiones en Valdebebas.

Datos claves

El representante Carlos Mac Allister negó contactos del Real Madrid para fichar a su hijo.

negó contactos del Real Madrid para fichar a su hijo. El mediocampista Alexis Mac Allister mantiene un contrato vigente con el Liverpool hasta 2028.

mantiene un contrato vigente con el Liverpool hasta 2028. El futbolista Nico Paz posee una opción de regreso al Real Madrid por 9 millones.