Seleccionado ecuatoriano se va al Liverpool luego del Mundial

El Liverpool de Inglaterra será el siguiente gigante de Europa en fichar a uno de los cracks de la Selección de Ecuador.

Al igual que el PSG, Arsenal, Chelsea entre otros, el Liverpool también quiere a un seleccionado ecuatoriano en su plantel. Luego del Mundial ficharían a uno por una cifra histórica.

Con la salida de Ibrahim Konaté, el Liverpool va por Joel Ordóñez para el puesto de defensor central. El ecuatoriano tiene sondeos de varios de Europa y ahora el Liverpool se suma también.

La cifra de transferencia será cerca de 40 millones de euros lo que lo pondría como el tercer jugador ecuatoriano más caro de la historia detrás de Moisés Caicedo con |35 millones y los 52 millones que pagará el Arsenal por Piero Hincapié.

Joel Ordóñez entra en planes del Liverpool por segunda vez en el año, sin embargo en enero el Brujas no quiso dejar ir a su jugador. En ese entonces su precio era de 25 millones de euros.

Ordoñez también se perfila para ser titular en la Selección de Ecuador y jugar su primer Mundial con apenas 21 años de edad. Chelsea, Juventus, PSG e Inter de Milán también lo quieren.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En toda esta temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 46 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 4 goles y sumó más de 3.800 minutos. A sus 22 años se proyecta como uno de los grandes central del futuro en Europa.

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Joel Ordonez – Selección Ecuador.

En resumen