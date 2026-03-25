Fiscalía se dio cuenta de la prueba del supuesto acoso a Marina Granziera y esto decidió con el periodista que salió de Caracol

Lo que empezó siendo versiones en redes sociales, ahora escaló ante la Fiscalía. El canal ‘Caracol Televisión’ decidió terminar el contrato de dos periodistas, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, y luego de que se hiciera viral la prueba del supuesto acoso de uno de ellos a la periodista deportiva Marina Granziera, la Fiscalía no dudó y tomó una decisión.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas”, fue parte del comunicado de ‘Caracol’ antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía.

En primera instancia, a Jorge Alfredo Vargas lo vincularon con una denuncia que hizo la periodista Juanita Gómez: “Le diría (a la Juanita de 2015) que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir“. Luego, apareció la prueba que Vargas habría supuestamente acosado a Marina Granziera, y la Fiscalía entró en acción.

La decisión de la Fiscalía tras las prueba del supuesto acoso a Marina Granziera

Jorge Alfredo Vargas y Marina Granziera eran compañeros en Caracol. (Foto: Instagram / @jorgeavargas67 y @marinagranziera)

“En atención a las denuncias en redes sociales y diversos medios de comunicación sobre acoso sexual en ámbitos laborales, surgidas durante los últimos días a partir del comunicado y las medidas adoptadas por una importante cadena de televisión del país, la Fiscalía General de la Nación dispuso: 1. Habilitar el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir las denuncias, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género, con el propósito de brindar plenas garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización. 2. Abrir iniciativa investigativa respecto a las denuncias reveladas por la mencionada cadena de televisión contra “dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual”, fue parte del comunicado de la Fiscalía General de la Nación.

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El tiempo que llevaba Jorge Alfredo Vargas en ‘Caracol Televisión’

A la espera de lo que concluya la investigación en su contra, Jorge Alfredo Vargas publicó un comunicado en el que confirmó que llevaba 20 años en el canal ‘Caracol Televisión’ y señaló que “si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención. Quienes han trabajado conmigo conocen mi carácter, mi forma de ser cercana y familiar“.

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