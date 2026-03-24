¡Última hora! La primera decisión de Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez tras denuncia por presunto abuso

Este martes 24 de marzo de 2026 el fútbol colombiano se ve sacudido por la denuncia contra el jugador de Orlando City, cedido en Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez. El jugador fue acusado por un presunto abuso sexual con acceso carnal a una persona puesta en incapacidad.

Ahora mismo, Nicolás Rodríguez no está en Colombia porque salió para disputar un amistoso con Atlético Nacional en Estados Unidos. Sin embargo, desde el club ya tomaron una decisión con el jugador y por toda esta polémica que se está armando en el país.

La decisión de Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez

A través de un mensaje de Atlético Nacional para la prensa, se aclaró lo siguiente: “En cuanto al tema de Nicolás Rodríguez, estamos al tanto de la situación; él viajó con normalidad ayer, esperando a que se desarrolle el tema porque es muy reciente y les estaremos informando a ustedes lo que sea necesario. Muchas gracias”, avisan desde Nacional.

Rodríguez forma parte de la plantilla para jugar con Cruz Azul. (Foto: @nacionaloficial)

Las investigaciones en el caso de Rodríguez seguirán avanzando y se darán detalles más adelante. Por ahora, desde Nacional mantienen esta postura a esperar que dicen las autoridades y confirmaron que el jugador pudo viajar con absoluta normalidad a los Estados Unidos, porque el caso es muy reciente.

Los números de Nicolás Rodríguez en esta temporada

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En esta temporada con Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez ha jugado 12 partidos y ha marcado 1 gol. El futbolista está cedido hasta finales de la temporada en Nacional.

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El contrato de Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez

Ahora el jugador solo está cedido en Colombia. Él tiene contrato con Orlando City en los Estados Unidos, y según como avancen las investigaciones, todo podría cambiar para el jugador. Ahora es uno de los jugadores más usados por Diego Arias en el club.

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