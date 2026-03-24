Caracol no dudó y confirmó la decisión que tomó con Ricardo Orrego tras las denuncias por presunto acoso sexual

En el periodismo de Colombia estalló un escándalo de palabras mayores. ‘Caracol Televisión’ publicó un comunicado oficial el 20 de marzo de 2026 en el que confirmó que recibió denuncias por presunto acoso sexual contra dos de sus integrantes. Acto seguido, el canal no dudó y se tomó una decisión con el presentador Jorge Alfredo Vargas y el periodista deportivo Ricardo Orrego.

A los antecedentes… ‘Infobae Colombia’ conoció en exclusiva el testimonio de una periodista quien pidió proteger su identidad ante la denuncia que estaba a punto de contar contra Orrego. El portal mencionado decició llamarla ‘Valeria’.

“Con Ricardo Orrego, en Caracol… Mi puesto era en el piso igual que donde estaba la oficina de él. Pasar por su oficina era un calvario absoluto, porque el noos encerrabaaaaaa en su oficina… Yo solo oraba cuando tenía que pasar por ahí, porque en qué momento salía este hombre y nos cogía a la fuerza para encerrarnos en su oficina a hacernos propuestas indecentes y a acercarse demasiado. O encontrármelo en el ascensor. Juro que era pánico, de terror (…) Soy súper creyente y siempre que llegaba a Caracol o estaba dentro del canal era una oración constante y la mía era: ‘Señor, hazme invisible’. Yo vi cómo acosaba a más niñas, nadie me lo contó, mis ojos lo vieron. sus abrazos con doble intención con muchas mujeres”, le contó ‘Valeria’ a ‘Infobae Colombia’.

La decisión de Caracol con Ricardo Orrego tras las denuncias por presunto acoso

Ricardo Orrego iba a ir a Mundial con Noticias Caracol. (Foto: Instagram / @orregoricardo)

“En los últimos días se han conocido denuncias de particular gravedad que conmueven profundamente a nuestra organización y que han exigido una respuesta clara, responsable y transparente. En Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad. En ese marco, hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas“, fue parte del comunicado oficial del canal colombiano.

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Caracol aclaró que no despidió a Orrego por comprobarse que fuera culpable de las denuncias por supuesto acoso sexual

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“Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización. Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación. A quienes han alzado la voz, les expresamos nuestro respeto y reconocimiento. Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece. Caracol Televisión reafirma su compromiso con la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno. Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”, concluyó el comunicado del canal.

En resumen