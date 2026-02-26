Ni con Messi se atrevió a tanto: MLS y la definición perfecta para James Rodríguez antes de debutar

Cada vez falta menos para ver debutar a James Rodríguez en la MLS, así que para empezar a palpitar lo que será el estreno del ’10’ colombiano, la liga de Estados Unidos encontró la definición perfecta sin que el nuevo jugador de Minnesota United FC haya debutado.

¡Ni con Messi se atrevieron a tanto! 18 días tuvieron que pasar desde que James fue presentado en Minnesota United FC hasta que pudo entrenar por primera vez con el equipo. Con la visa de trabajo lista, las primeras imágenes del volante ya dieron de qué hablar.

James Rodríguez no solo anotó su primer gol con Minnesota United FC en la primera práctica que tuvo, las jugadas que hizo causaron tanta sensación que llegaron a más de 60.000 reproducciones en X. Ahora, era el momento de la primera reacción de la mismísima MLS con una definición perfecta para el jugador colombiano.

MLS encuentra la definición perfecta para James antes de debutar con Minnesota United FC

James Rodríguez firmó por seis meses con Minnesota United. (Foto: X / @ jamesdrodriguez)

En vísperas al debut de James Rodríguez, que sería en el partido Minnesota United FC vs. FC Cincinnati del sábado 28 de febrero a las 4:30 P.M. (hora colombiana), la cuenta oficial de la MLS en Instagram publicó la definición perfecta de ’10’ de la Selección Colombia que hizo reaccionar con un ‘Me Gusta’ a más de 9.000 personas: “Él está aquí y es perfecto”.

Elogios de la MLS para James Rodríguez. (Foto: Instagram / @mnufc)

Publicidad

Publicidad

ver también Apretó puño y celebró: Así fue el primer gol de James Rodríguez con Minnesota United FC

Este es el verdadero salario de James Rodríguez en Minnesota United FC

A pesar de que el diario ‘Marca’ reveló que fuentes de la negociación entre James Rodríguez y Minnesota United FC les dijeron que el volante colombiano tendrá un salario de 5 millones de dólares, el contrato se firmó inicialmente por seis meses, por lo que el verdadero salario del ’10’ es de 2.5 millones de dólares. Sin embargo, el equipo norteamericano tiene opción de extender el vínculo hasta diciemrbe de 2026.

Encuesta¿Cuántos días tuvo que esperar James Rodríguez para poder entrenar con sus nuevos compañeros? ¿Cuántos días tuvo que esperar James Rodríguez para poder entrenar con sus nuevos compañeros? Ya votaron 0 personas

En síntesis

La MLS definió a James Rodríguez en Instagram como: “Él está aquí y es perfecto”.

definió a en Instagram como: “Él está aquí y es perfecto”. La publicación oficial de la liga generó reacciones de más de 9.000 personas .

. El video del primer entrenamiento de James superó las 60.000 reproducciones en la red X.

Publicidad