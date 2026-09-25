Entre las posibles sanciones al Manchester City, podría haber como efecto colateral que Luis Díaz gane un nuevo título con el Liverpool.

Luis Díaz podría sumar una Premier League a su palmarés por una situación completamente ajena a Liverpool. El caso de los 115 cargos que enfrenta Manchester City por presuntas infracciones financieras mantiene abierta la posibilidad de sanciones históricas y, entre los escenarios que se han planteado, aparece uno que podría beneficiar directamente al colombiano.

Una de las posibilidades contempla la pérdida de títulos de la Premier League si se aplicaran sanciones de manera retroactiva. En ese escenario aparece la temporada 2021-22, cuando Manchester City terminó campeón con 93 puntos, apenas uno por encima del Liverpool de Luis Díaz, que finalizó con 92.

Si aquella Premier League fuera retirada al Manchester City y posteriormente se reasignara al segundo clasificado, Luis Díaz podría convertirse en campeón de Inglaterra. El colombiano llegó a Liverpool en enero de 2022 y disputó la segunda mitad de aquella campaña, por lo que formó parte del plantel que terminó segundo en una de las definiciones más ajustadas de la historia reciente del campeonato.

El caso contempla otras posibles sanciones para Manchester City, entre ellas una deducción de puntos, multas económicas, restricciones para inscribir jugadores, suspensión e incluso la expulsión de la Premier League. La posibilidad de retirar títulos también está contemplada dentro del abanico de medidas que podría aplicar la comisión.

El proceso de los 115 cargos continúa y cualquier modificación del palmarés dependería de la resolución definitiva y de las eventuales apelaciones. El proceso podría terminar de ver sentencia en tres o cuatro años.

Los títulos que Luis Díaz ganó con el Liverpool

Dos Carabao Cup, una FA Cup, una Community Shield, una Premier League son los cinco títulos que ganó Luis Díaz con el Liverpool.

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Luis Díaz – Liverpool Foto: Getty.

Los partidos de la Premier League del Liverpool y la Bundesliga del Bayern de Luis Díaz los puedes ver por Disney+

En resumen

Luis Díaz se encamina a sumar un nuevo título con el Liverpool , consolidando su lugar en la élite del fútbol europeo en esta temporada 2026.

, consolidando su lugar en la élite del fútbol europeo en esta temporada 2026. La posibilidad de añadir este trofeo a su palmarés fortalece la vigencia del atacante como uno de los legionarios sudamericanos más destacados de la Premier League.

fortalece la vigencia del atacante como uno de los legionarios sudamericanos más destacados de la Premier League. El logro resuena con gran impacto en el entorno deportivo, generando orgullo entre los aficionados de cara a las próximas citas internacionales.