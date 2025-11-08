¡Lo quieren todos! Los cinco grandes de Europa que van por Daniel Muñoz

Daniel Muñoz está cerca de ser el lateral del momento en Europa, y es que en pocos días se sumaron hasta cinco grandes de Europa que quieren su fichaje para el 2026. El colombiano podría dar el salto a uno de los campeones de Champions League.

Al interés reciente del PSG y FC Barcelona, se le ha sumado el interés del Chelsea de Inglaterra, AC Milan de Italia y Bayer Leverkusen de Alemania, según el periodista especializado en fichajes, Ekrem Konur.

Con los sondeos de estos campeones, el Crystal Palace se para firme en su precio de 40 millones de euros. Su valor a inicios de año rondeaba los 25 millones pero se revalorizó.

Tiene dos títulos históricos con el Crystal Palace, la FA Cup y la Community Shield, y es uno de los mejores laterales de la Premier League y fijo en el once junto a su compatriota Jefferson Lerma.

Daniel Muñoz lleva 2 goles y 2 asistencias en 24 partidos entre club y selección, tiene contrato por dos temporadas más y todos estarán pendientes a lo que pase en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia para revalorizarlo.

El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermrkt, tiene un valor de 25 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan el primer convocado de Colombia al Mundial 2026 y hay críticas y elogios

Daniel Muñoz campeón con el FA Cup.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Jhon Arias los puedes ver por Disney+.