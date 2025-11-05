Revelan el primer convocado de Colombia al Mundial 2026 y hay críticas y elogios

Falta mucho para que las selecciones den sus respectivas listas para el Mundial 2026, sin embargo desde la prensa revelan el primer jugador confirmado de la Selección Colombia para el torneo de selecciones. Las reacciones desde la prensa fueron mixtas.

Según el periodista Osvaldo Hernández, Dayro Moreno estará convocado a la Copa del Mundo del siguiente año. La Federación Colombiana de Fútbol lo llamó al jugador para que viaje a Bogotá y adelante su proceso de visado para ingreso a Estados Unidos.

Las reacciones no tardaron, muchos criticaron que la convocatoria de Moreno no sería por rendimiento deportivo si no por su impacto positivo en el vestuario. “No es serio llevar a alguien solo porque le hace bien al camerino”, escribieron algunos hinchas.

Otros ponen en paños fríos la solicitud de trámite para Moreno asegurando que se debe solo a que está en la prelista de 50 convocados, y no que será uno de los tres delanteros convocados por Néstor Lorenzo.

Este año fue el regreso de Dayro Moreno a la Selección de Colombia tras casi diez años. Su última convocatoria fue en el 2016 y este año jugó un partido sin anotar goles.

Dayro Moreno – Once Caldas.

Las estadísticas de Dayro Moreno en esta temporada

Dayro Moreno ha jugado 56 partidos entre Once Caldas y la Selección de Colombia, ha anotado 26 goles y ha dado 4 asistencias. El año pasado también jugó 50 partidos y anotó 21 goles.