VIDEO | Kendry Páez anota su primer gol con River Plate en la victoria ante Aldosivi

Este sábado 25 de abril de 2026 Kendry Páez marcó su primer gol con la camiseta de River Plate en Argentina. El ecuatoriano había comenzado como suplente, pero sobre el segundo tiempo entró a la cancha y pudo demostrar que puede seguir siendo útil.

El primer gol de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez llegó al área de Aldosivi para marcar un gol que liquidó el partido. El ecuatoriano aprovechó la contra y los espacios para definir a placer y dejar un buen tanto, el primero con esta camiseta. El tricolor hizo que el portero se quede parado.

Ahora Kendry Páez vuelve a dejar buenas sensaciones en la cancha con River Plate, pese a que su DT nuevamente optó por dejarlo en el banco de suplentes, tras el Superclásico ante Boca Juniors.

🔥 ¡EL PRIMERO DE KENDRY CON RIVER!

🇪🇨 Kendry Páez marcó el 3-1 de River Plate sobre Aldosivi, con una gran definición. Es su primer tanto con la camiseta del Millonario.



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La ‘Joya’ viene de meses irregulares con River Plate, donde primero comenzó como titular con Gallardo y luego le tocó ser suplente con Coudet. Estas semanas volvió a las canchas y ya metió una asistencia en Copa Sudamericana y ahora 1 gol en el campeonato argentino.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. No obstante, el jugador ecuatoriano podría salir a mitad de 2026 si no ha jugado al menos el 50% de los partidos. No obstante, esa decisión se deberá tomar entre todas las partes.

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