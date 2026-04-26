A 46 días del Mundial un candidato está a punto de perder a una de sus principales figuras

Xavi Simons encendió las alarmas tanto del Tottenham como de Países Bajos. Para los dos por igual porque los Spurs se están jugando la permanencia (de hecho en la tabla de posiciones se ubican en la zona de descenso a la EFL Championship) mientras que el combinado naranja se encuentra a tan solo 49 días de su debut en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio (para el puntapié faltan exactamente 46).

Resulta que iban 62 minutos del partido que el conjunto de Roberto De Zerbi estaba disputando este sábado 25 de abril ante el Wolverhampton como visitante en el Molineux Stadium, cuando el futbolista neerlandés, en una disputa del balón con el brasileño André Trindade da Costa Neto, perdió estabilidad y pisó mal con su pierna derecha, provocándole un movimiento antinatural en la articulación de su rodilla.

Enseguida el cuerpo medico del Tottenham se lanzó al campo de juego para asistir a Xavi Simons que acusaba un dolor intenso en la zona afectada, razón por la que, al mismo tiempo, lo pone en duda para participar de lo que falta del calendario de la Premier League (cuatro compromisos: Aston Villa, Leeds, Chelsea y Everton).

Luego del partido que los Spurs ganaron 1 a 0 (con gol de Joao Palinha), el que se refirió al caso fue Roberto De Zerbi, quien intentó transmitir tranquilidad mientras se esperan los resultados de los chequeos médicos: “Me preocupa Xavi porque una lesión de rodilla es siempre distinta a una muscular. Tenía dolor, pero hace dos minutos he hablado con él y se siente mejor que cuando se lesionó”.

🚨 Lesión Xavi Simons



Según las imágenes y el mecanismo de lesión:



🔴 El escenario más pesimista apunta a una lesión del LCA + menisco.



🟠 En el mejor de los casos sería una lesión ligamentosa menos grave (LLI).



❌ Se perdería el Mundial 2026 al 100%. pic.twitter.com/DJg2bcjgLb — Ángel Villanueva (@angelphysio) April 26, 2026

Tottenham Hotspur también perdió al Cuti Romero por una lesión en la rodilla derecha

El pasado 12 de abril, en el partido que el Tottenham afrontó ante el Sunderland, Cristian Romero, al ser empujado por el delantero Brian Brobbey, sufrió un choque con su compañero, el portero Antonín Kinský. Comor resultado a este desafortunado episodio, el Cuti debió abandonar el campo de juego por un fuerte dolor en su rodilla derecha.

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Luego, con el correr de las horas se determinó que el zaguero de la Selección Argentina tendría que quedar desafectado por el resto de la tempora debido a un esguince del ligamento colateral, motivo por el que también quedó en suspenso su participación en la Copa de Mundo (se cree que Lionel Scaloni lo citará de igual forma, pero es posible que estiren su estreno en el torneo para la segunda o tercera fecha de la fase de grupos).