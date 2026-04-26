Michael Arroyo volvería a campeón de LigaPro ¿último club?

Los rumores del mercado de transferencias de la LigaPro para junio empiezan a sonar, y uno de ellos pone a Michael Arroyo en planes de uno de los recientes campeones ecuatorianos.

Medios en Manta señalan que Delfín SC tiene en carpeta a Michael Arroyo para la segunda mitad del año. El volante también sonó hace poco para el Oriente Petrolero de Bolivia.

‘Gambetita’ lleva casi cinco años en la Segunda Categoría, entre equipos de Guayas como de Santa Elena. A sus 39 años, Arroyo podría tener un último paso por primera división.

Su último club en Serie A fue en el Barcelona SC del 2020 aunque el jugador, campeón nacional en el 2012, no gozaba de minutos y su salida se dio incluso en medio de reclamos por deudas.

Michael Arroyo ha sido campeón local en dos clubes, tanto en Barcelona como en Deportivo Quito, y en el exterior su mejor etapa sin duda fue en el América de México.

Michael Arroyo y el salario que recibe en Segunda Categoría

Michael Arroyo conquistó dos títulos con el América de México, era una de las figuras de todo el torneo y percibía 70 mil dólares mensuales, hoy los salarios en Segunda Categoría o Ascenso, son cercanos a los mil dólares.

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Michael Arroy incluso fue seleccionado de Ecuador en un Mundial.

En resumen