VIDEO | Kendry Páez erró un insólito gol y los hinchas de River Plate explotaron

Kendry Páez volvió a ser relegado al banquillo, sin embargo River Plate volvió a buscar en él la solución para revertir un resultado adverso. Contra Atlético Tucumán volvió a tener minutos y tuvo un partido con luces y sombras.

Apenas ingresado a la cancha y con el resultado ya en desventaja, Kendry Páez participó de una jugada colectiva que terminó con el ecuatoriano frente al arco. El ex Independiente del Valle definió suave y se perdió lo que hubiera sido el 1-1 en el Monumental.

Los hinchas rápidamente explotaron por el errado, sin embargo otros destacaron que River Plate cambió totalmente con el ingreso del ‘tricolor’. Otra crítica al ecuatoriano fue la dependencia que tiene en su pierna zurda hábil, mostrándose incómodo cuando las jugadas le quedaban para resolver con la derecha.