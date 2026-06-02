Leonel Álvarez sigue sin club pero recibió una nueva oferta en Colombia

Leonel Álvarez sigue sin definir su futuro pero nuevamente está recibiendo múltiples ofertas para que vuelva a entrenar.

Leonel Álvarez dejó el Atlético Bucaramanga hace ya poco más de un mes y desde ahí el entrenador colombiano no ha firmado con nuevo equipo, pero no por falta de ofertas. Revelan un nuevo interesado en el estratega en medio de rumores para este mismo 2026.

Según Álexis Rodríguez, Leonel Álvarez está entre los candidatos de Águilas Doradas para el segundo semestre. Es el cuarto club local que tendría entre sus opciones a Álvarez.

En estas semanas ha sonado como posible alternativa para Millonarios, Atlético Nacional, el América de Cali y ahora Águilas Doradas. No se reveló quién, pero una Selección de Centroamérica también lo quería.

Leonel Álvarez estuvo cerca de firmar con el DIM sin embargo desacuerdos económicos sobre detalles del contrato como cláusulas de salida entre otros, evitaron que se firme.

El sueldo de Leonel Álvarez en Bucaramanga

Álvarez estaría ganando un salario entre 150-160 millones de pesos colombianos, que serían más de 40 mil dólares por mes. Al ser esta una cifra que se debe multiplicar por 3 para sacarlo del cargo, es normal que la directiva se esté organizando para pagarle.

Leonel Álvarez incluso fue DT de la Selección Colombia.

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En resumen