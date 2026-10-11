Los dos nuevos candidatos que suenan para ser nuevo DT de Junior en el 2027

Junior de Barranquilla sigue sin ganar y analiza un nuevo cambio de entrenador para la siguiente temporada y ya se conocen los primeros,

Junior de Barranquilla sigue sin encontrar el rumbo y cada empate aumenta las dudas sobre el futuro del equipo. La dirigencia ya tendría la mirada puesta en 2027 y, aunque Sebastián Viera continúa al frente, todo apunta a que el club buscará otro entrenador para la próxima temporada.

Los nombres que aparecen en el radar son Jorge Bava y Leonel Álvarez. Ambos estarían entre las opciones que maneja Junior para renovar su proyecto deportivo y tienen un punto a favor: actualmente se encuentran sin equipo, por lo que el club podría negociar directamente con ellos.

La idea sería que Viera termine su etapa en diciembre de 2026, cuando finaliza su vínculo con la institución. De esa manera, Junior evitaría pagar una indemnización por su salida y podría concentrarse en encontrar al técnico que lidere la reconstrucción del equipo.

Bava no es un nombre nuevo para la dirigencia rojiblanca. El uruguayo ya estuvo en los planes de Junior antes de la llegada de Viera, pero las diferencias económicas impidieron que se concretara su contratación. Ahora, con el entrenador nuevamente disponible, su candidatura vuelve a tomar fuerza.

El momento actual contrasta con lo que vivió Junior en 2025, cuando se consagró bicampeón y parecía tener un proyecto consolidado. Sin embargo, el equipo no ha conseguido mantener ese nivel durante 2026: ni Alfredo Arias ni Sebastián Viera han logrado devolverle la regularidad.

Los jugadores que se irían de Junior de Barranquilla para el 2027

Según información publicada por Alexis Rodríguez, Jefferson Martínez, Edwin Herrera, Harold Rivera, Juan David Ríos y Yimmi Chará finalizarían sus contratos con Junior en diciembre de 2026. Todos ellos quedarían con la posibilidad de definir su futuro una vez termine la actual temporada.