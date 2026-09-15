James Rodríguez dejará la Selección de Colombia y Néstor Lorenzo ya tiene posibles reemplazos

James Rodríguez analiza su retiro de la Selección de Colombia y Néstor Lorenzo ya piensa en posibles reemplazos.

La Selección Colombia estaría a las puertas de una nueva etapa después del Mundial 2026. James Rodríguez estaría preparando su salida definitiva de la Tricolor y, ante este escenario, Néstor Lorenzo ya comienza a analizar las opciones para encontrar a su reemplazo en la generación que viene.

Entre los nombres que aparecen como alternativas están Jorge Carrascal, Daniel Arcila, Jaminton Campaz y Yáser Asprilla. Carrascal, uno de los jugadores que más experiencia tiene en este proceso, actualmente juega en Flamengo de Brasil, mientras que Arcila se desempeña en el Club León de México, donde ha tenido un destacado inicio de temporada.

Los otros dos candidatos también conocen el proceso de Néstor Lorenzo. Jaminton Campaz milita en Rosario Central de Argentina, mientras que Yáser Asprilla pertenece al Girona, dónde ya se afianza como titular.

La situación deja un vacío todavía mayor en la zona de creación. Juan Fernando Quintero, quien era el recambio natural de James Rodríguez para el Mundial 2026, también anunció su retiro de la Selección Colombia después de la Copa del Mundo.

La lista para los amistosos de septiembre y octubre sería publicada en los próximos días, por lo que allí se podrá conocer si Lorenzo apuesta desde el comienzo por alguno de estos cuatro nombres para iniciar la renovación del mediocampo colombiano.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia 2026?

Colombia regresará a la actividad frente a México, Paraguay y Perú será el regreso de la tricolor después de su participación en el Mundial 2026. Los disputará en Estados Unidos en esta larga fecha FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

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Yáser Asprilla es parte de la Selección de Colombia desde el 2025. Foto: Getty

En resumen