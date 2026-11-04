Los clubes que buscaron hasta el final a David Ospina antes de su retiro

El histórico arquero David Ospina puso fin a su carrera profesional pero hubo clubes que lo quisieron fichar hasta el final.

Tras meses de espera para conocer si su lesión le permitiría regresar a las canchas, David Ospina anunció oficialmente su retiro profesional. El arquero colombiano cierra una destacada carrera en clubes y selección, aunque hasta sus últimos días como futbolista las ofertas no le faltaron.

Tras su salida de Atlético Nacional, varios clubes de México, además del Atlante, buscaron contar con David Ospina. Asimismo, equipos de la segunda división colombiana también habrían sondeado la posibilidad de fichar al experimentado arquero según medios en su momento.

Finalmente, el Atlante fue el equipo que convenció al colombiano de continuar su carrera en México. El club lo fichó con la expectativa de que fuera titular, pero el propio Ospina solicitó interrumpir su contrato debido a que la lesión en el hombro le impedía continuar con su actividad profesional.

David Ospina anunció su retiro con un emotivo mensaje en redes sociales: “Al Fútbol le digo ¡Gracias! No me doy por vencido… ¡Me doy por agradecido! ¡Ha sido un hermoso viaje! ¡Iré a donde me lleve la sonrisa!”. El arquero acompañó sus palabras con un video que resumió los momentos más importantes de su carrera.

De esta manera, Ospina se despide del fútbol después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia y conquistar cuatro títulos locales con Atlético Nacional. El guardameta también tuvo destacadas etapas en Inglaterra, Italia y Arabia Saudita.

Solo quedan 4 héroes de Brasil 2014 en activo para Colombia

El retiro de David Ospina confirma que estamos ante el final de una generación dorada en todos los sentidos. Desde 1998 hasta 2014 Colombia no pudo participar del mayor torneo de la FIFA. Apareció ahí una generación con un carácter competitivo superior a todos sus predecesores y de la cual en este momento solo quedan cuatro futbolistas en activo.

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David Ospina – Selección de Colombia. Foto: Getty.

Camilo Vargas, Juanfer Quintero, Santiago Arias y James Rodríguez. No quedan más jugadores colombianos todavía participando en el fútbol de élite si miramos aquella convocatoria de José Néstor Pékerman en Brasil 2014. David Ospina es el último en despedirse de una camada a la cual solamente le faltaron títulos para convertirse indiscutiblemente en la mejor de toda la historia del fútbol nacional.

En resumen

Adiós a una leyenda del arco: Tras varios meses batallando con una persistente lesión de hombro que no le permitió recuperar su nivel, el histórico guardameta de la Selección Colombia, David Ospina, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a través de un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, despidiéndose tras disputar el Mundial 2026.

Tras varios meses batallando con una persistente lesión de hombro que no le permitió recuperar su nivel, el histórico guardameta de la Selección Colombia, David Ospina, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a través de un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, despidiéndose tras disputar el Mundial 2026. Ofertas hasta el último minuto: A pesar de sus problemas físicos, el portero cafetero despertó un intenso interés en el mercado tras su desvinculación de Atlético Nacional; fue sondeado por clubes de la segunda división colombiana y recibió múltiples ofertas desde México, decidiéndose finalmente por el Atlante.

A pesar de sus problemas físicos, el portero cafetero despertó un intenso interés en el mercado tras su desvinculación de Atlético Nacional; fue sondeado por clubes de la segunda división colombiana y recibió múltiples ofertas desde México, decidiéndose finalmente por el Atlante. El final de una generación dorada: Con el retiro de Ospina, la icónica camada colombiana que brilló en el Mundial de Brasil 2014 pierde a otro de sus máximos referentes, dejando únicamente a cuatro sobrevivientes de aquel histórico plantel en activo: Camilo Vargas, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y James Rodríguez.