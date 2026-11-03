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Independiente del Valle se llevaría a un seleccionado de Colombia para el 2027

Independiente del Valle ficharía a un jugador con presente en la selección de Colombia para la siguiente temporada.

Independiente del Valle se llevaría a un seleccionado de Colombia para el 2027
Independiente del Valle se llevaría a un seleccionado de Colombia para el 2027

En silencio, uno de los equipos que más ha crecido exponencialmente en Sudamérica es Independiente del Valle. Ahora, los ecuatorianos estarían preparando una nueva incorporación para 2027 y se llevarían a un seleccionado colombiano, aunque no de la categoría absoluta.

Matías Caicedo, delantero de la Selección Colombia Sub-17, podría convertirse en nuevo refuerzo de Independiente del Valle, según informó el periodista César Mosquera. El atacante actualmente destaca en Independiente Yumbo, club de la segunda division.

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Independiente Yumbo, también conocido como Independiente del Valle del Cauca, es un club que recientemente fue adquirido por Independiente del Valle. Un eventual traspaso de Caicedo sería prácticamente una formalidad administrativa.

En caso de concretarse su incorporación, Matías Caicedo seguramente tendría como destino Independiente Juniors, filial que compite en la LigaPro Serie B de Ecuador. Equipo que le permitiría encontrar una mayor competitividad que en categorías juveniles y continuar con su desarrollo profesional.

Independiente del Valle continúa expandiendo su proyecto internacional y ya cuenta con presencia en distintos mercados. Además de Independiente Yumbo en Colombia, tiene al Numancia en España, Atlético Huila en Colombia, Coritiba en Brasil e Independiente Colón en Panamá.

Las estadísticas de Matías Caicedo en la Selección de Colombia

Matías Caicedo lleva 9 partidos jugados con Colombia este año y lleva 3 goles y 1 asistencia, fue parte del equipo campeón del Sudamericano sub 17 este mismo año.

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Fue finalista de la Copa América y ahora sería nuevo refuerzo de Junior

Matías Caicedo – Selección de Colombia. Foto: Getty

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Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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