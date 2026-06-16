Luego de que Carlos Antonio Vélez lo llamara depredador, Iván Cepeda reveló cuál es su estado de salud

Una vez más, la elección presidencial Colombia 2026 se volvió a mezclar con el deporte. En esta ocasión, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez llamó depredador a Iván Cepeda y, acto seguido, el candidato reveló cuál es su estado de salud.

¡De todo y para todos! “Que hagamos un Mundial en Colombia. Eso creo que debe ser un propósito de un gobierno, hacer que Colombia sea sede de una Copa Mundo. Y me la juego por el fútbol y por el deporte”, dijo Cepeda y Vélez iba a explotar en 3, 2, 1…

“Usted piense en el país, en el futuro, sus hjios y sus nietos. Esto no lo podemos entregar a depredadores. Entregarle el país a depredadores con menitras. Cómo le parece esa del Mundial del fútbol. Lo del Mundial de fútbol es la tapa (…) Cómo se puede ocurrir a alguien medianamente enterado y medianamente sensato que podemos hacer un Mundial en Colombia. ¡No! Se los dice quien tiene 13 mundiales en el lomo y que ha recorrido el mundo viendo cómo se hacen este tipo de eventos. Ustedes creen que eso es soplando y haciendo botellas”, afirmó Vélez.

Iván Cepeda reveló cuál es su estado de salud luego de que Vélez lo llamara depredador

Iván Cepeda y Carlos Antonio Vélez. (Foto: Getty Images e Instagram / @velezfutbol)

Luego de que Vélez lo llamara depredador, Cepeda dio una conferencia de prensa en el que leyó un certificado médico que reveló cuál es su estado de salud. “El paciente presenta antecedente de Cáncer de Colon que fue tratado con cirugía y quimioterapia. En el curso de la enfermedad se documentó una recaída de la enfermedad que requirió nuevamente tratamiento de cirugía y quimioterapia. Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico, con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas asociadas al tratamiento“, escribió el médico Luis Leonardo Rojas.

Carlos Antonio Vélez confirmó que no puede votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia

A pesar de que averiguó vuelos para regresar a Colombia, abandonar de manera momentánea la cobertura del Mundial y así votar en la segunda vuelta presidencial, Carlos Antonio Vélez confirmó que no podrá votar porque le asignaron partidos el sábado 20 y domingo 21. Además, no encontró un vuelo que le sirviera. La votación para elegir presidente en Colombia será el domingo 21 de junio.

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