Néstor Lorenzo reconoce la orden que Luis Díaz no le obedece en la Selección Colombia

Descubre cuál es la sorpresiva orden que Néstor Lorenzo reconoció que Luis Díaz no le obedece cuando juega con la Selección Colombia.

Entro a la sala de prensa, se puso al frente del micrófono y empezó a contestar las preguntas antes del debut ante Uzbekistán en el Mundial 2026. Una de las respuestas que más llamó la atención de Néstor Lorenzo fue cuando reconoció que hay una orden que Luis Díaz no le obedece en la Selección Colombia.

‘Lucho’ Díaz llega a la Copa del Mundo 2026 como la gran figura de Colombia luego de ganar tres títulos con Bayern Múnich, Supercopa de Alemania, Bundesliga y Copa de Alemania, en los que aportó 26 goles y 23 asistencias. El extremo jugó un total de 4.060 minutos.

¿Es algo para preocuparse? La Selección Colombia enfrenta a Uzbekistán a partir de las 9:00 P.M. del miércoles 17 de junio y Néstor Lorenzo decidió empezar a palpitar lo que será el debut de Luis Díaz en un Mundial reconociendo la orden que le da y que no cumple ‘Lucho’ por las ganas que tiene de jugar con la ‘Tricolor’.

La orden de Lorenzo que Luis Díaz no obedece en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo y Luis Díaz con la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“Todos los jugadores que están en el Mundial en algún momento recuerdan a ese niño y el sueño que tuvieron de estar acá. ‘Lucho’ es así, le dices hoy descansas y va y agarra la pelota, no puede vencer la tentación de estar con la pelota en los pies“, confesó Lorenzo en conferencia de prensa.

¿Cuántos goles tiene Luis Díaz en la Selección Colombia?

Hasta el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Luis Díaz registra 22 goles, siete asistencias y 5.247 minutos con la Selección Colombia. En las Eliminatorias Sudamericanas fue el goleador del combinado colombiano con siete anotaciones.

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