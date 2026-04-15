Luis Díaz es la estrella más importante en este momento de la Champions League, después de que con un golazo suyo el Bayern pudiera dejar afuera al Real Madrid. El colombiano estuvo con ESPN tras el partido y le lanzó una advertencia al PSG.

El extremo de Bayern Múnich advirtió que el equipo está mentalizado en ganar esta Champions y el objetivo pasa por llegar a la final, aunque el próximo rival sea el campeón. Los alemanes vienen haciendo un camino de pleno de victorias en el ‘mata-mata’ de la Champions.

“Estamos muy enfocados en lo que queremos, en el objetivo claro, que es llegar hasta el último partido; para nosotros es lo más importante. Tratar de ratificar la temporada que estamos haciendo, con un final feliz”, comentó Luis Díaz a los micrófonos de ESPN.

El ‘Guajiro’ también tuvo tiempo para dedicar unas palabras a lo que fue Real Madrid, al cual le pudo marcar dos goles: “Real Madrid es un equipo muy muy grande. Tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos y creo que hizo un buen partido“, agregó el jugador.

¡GOLAZO HERÓICO DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MUNICH!



ZAPATAZO infernal del Guajiro in extremis sobre el Real Madrid



¡VIVA LUCHO!



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Por su parte, PSG viene haciendo una gran temporada y es un firme candidato a repetir el campeonato de 2025 y ser el segundo equipo en la historia en poder ganar dos ediciones consecutivas de la Champions. Ya se enfrentaron en la fase de Liga y ganó el Bayern justamente con un doblete de Luis Díaz.

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¿Cuándo se jugará la semifinal entre PSG y Bayern Múnich?

La UEFA ya confirmó los horarios para los partidos de la Champions:

PSG vs Bayern Múnich (28 de abril) ida

Bayern Múnich vs PSG (6 de mayo) vuelta

Bayern Múnich puede ganar el triplete en esta temporada

En esta temporada, Bayern Múnich es el único con chances de ganar el triplete. Siguen vivos en la Champions League, son punteros absolutos de la Bundesliga y están en semifinales de la Pokal (Copa de Alemania).

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En síntesis:

Luis Díaz anotó el gol decisivo para que Bayern Múnich eliminara al Real Madrid.

anotó el gol decisivo para que eliminara al Real Madrid. La ida de semifinales contra PSG se jugará el 28 de abril en París.

se jugará el en París. Bayern Múnich mantiene opciones de ganar el triplete al liderar tres competencias distintas actualmente.