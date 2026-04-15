Luis Díaz vivió su gran noche europea después de clasificar al Bayern Múnich en la Champions League ante Real Madrid. El jugador colombiano se mandó un golazo en el minuto 90′ y eso alcanzó para empatar el partido, pero adelantarse en la serie con un global de 6 a 4.

¿Cuántos millones ganó Bayern Múnich por entrar a semifinales?

Por esta histórica clasificación, Bayern Múnich se llevó un premio económico de 15 millones de euros. Todo gracias a la espectacular serie de Luis Díaz que marcó en España y también lo hizo en Alemania. El colombiano se confirma como uno de los mejores extremos del mundo.

Bayern Múnich es un firme candidato a avanzar a la final de la Champions League, aunque en la siguiente etapa, los alemanes se tendrán que ver las caras contra PSG.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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Luis Díaz no venía teniendo un gran partido y el colombiano era uno de los candidatos a ser reemplazado si el partido se iba al alargue. No obstante, el titular de la Selección Colombia se animó sobre el final y marcó un gol que puede ser uno de los más importantes de su carrera.

¿Cuándo jugará Bayern vs PSG en la Champions League?

La UEFA confirmó los días de las semifinales de la Champions League y quedaron repartidas de la siguiente manera:

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Ida: 28 y 29 de abril

Vuelta: 5 y 6 de mayo

¿Cuánto gana el campeón de la Champions League?

Si el Bayern saca campeón a Luis Díaz de la Champions League el premio puede ser superior a los 25 millones de euros. Una fortuna total para el equipo candidato a llevarse esta edición.

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En síntesis:

Luis Díaz anotó en el minuto 90 para clasificar al Bayern Múnich a semifinales.

anotó en el para clasificar al Bayern Múnich a semifinales. El Bayern Múnich recibió un premio de 15 millones de euros por avanzar de ronda.

recibió un premio de por avanzar de ronda. Las semifinales de Champions League se jugarán entre el 28 de abril y 6 de mayo.