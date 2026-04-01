“Me voy”: Jugador se despide de Millonarios en plena Liga Colombiana I-2026

A Millonarios llegó un nombre, Ariel Michaloutsos, que sacó la escoba y empezó a barrer las malas decisiones que tomó el anterior gerente deportivo, Ricardo ‘El Gato’ Pérez. Tuvo que empezar a recortar el plantel y, de manera inesperada, un jugador se despidió en plena Liga Colombiana I-2026: “Me voy”.

La Dimayor confirmó que para el primer semestre del 2026 en el fútbol de Colombia los cupos para los equipos profesionales se redujeron de 30 a 25 jugadores. El protagonista de esta historia fue víctima de esta decisión porque tenía a dos futbolistas en su posición con los que competía por ser titular en Millonarios.

A pesar de que estuvo hasta el último momento compitiendo para ser inscrito con el último cupo que tenía Millonarios, la decisión del equipo fue prestarlo al equipo Central Español FC, de Uruguay, hasta el 31 de diciembre de 2026. Puede volver al equipo ‘Embajador’, pero… Sorprendió con una emotiva despedida. ¿No regresa?

Jugador se despide de Millos en plena Liga Colombiana: “Me voy”

Sander Navarro y Leonardo Castro. (Foto: Getty Images)

“Hoy (31 de marzo) me toca despedirme de este club que fue mi casa. Defender los colores de Millonarios fue un orgullo enorme. Me llevo momentos inolvidables, aprendizajes y el cariño de toda la gente que siempre estuvo apoyando, en las buenas y en las no tan buenas. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivas y a cada persona del club que formó parte de este camino. Y sobre todo, gracias a la hinchada, que hace de Millonarios algo único. Me voy con el corazón lleno y siempre voy a ser un hincha más desde donde esté“, publicó el lateral derecho Sander Navarro en Instagram.

Sander Navarro se despidió de Millonarios. (Foto: Instagram / @sandernavarro21)

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El apodo que le pusieron a Sander Navarro luego de irse de Millonarios

Luego de publicar su mensaje de despedida de Millonarios, Sander Navarro fue bautizado de manera cariñosa por otro exjugador del equipo ‘Albiazul’. Carlos Andrés Gómez respondió a la publicación del lateral de 22 años con un apodo: “Grande pupilo“.

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