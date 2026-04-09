Es tendencia:
Bolavip Logo
Selección Colombia

“Mi rodilla…”: Los gritos de Dilan Bonilla, jugador de la Selección Colombia Sub-17, tras su grave lesión

Dilan Bonilla conmueve a todos en el Sudamericano Sub-17 tras una grave lesión en su rodilla.

La grave lesión de Dilan Bonilla en Colombia Sub-17
© @DSports/ Edit BVLa grave lesión de Dilan Bonilla en Colombia Sub-17

Dilan Bonilla conmovió a todos en el Sudamericano Sub-17, tras protagonizar una grave lesión en el torneo. El jugador colombiano quedó “enredado” en un cruce con el jugador uruguayo y se lastimó gravemente la rodilla. Los gritos del jugador eran desesperantes.

Sobre el minuto 51′ Bonilla fue a recuperar una pelota en la mitad de la cancha, queda mal cruzado con el rival y su pierna izquierda clavada en el césped. Por lo cual, el futbolista empezó a gritar desesperadamente: “Mi rodilla, mi rodilla”, mientras se quejaba en el suelo.

El jugador tuvo que ser atendido por los médicos y salió en camilla desde la cancha. Por lo cual, no volvería a jugar en un buen tiempo. La lesión del jugador más sus gritos acabaron conmoviendo a sus compañeros, aficionados, rivales y hasta los periodistas en la transmisión oficial.

Colombia se llevó una dura derrota contra Uruguay que compromete seriamente sus aspiraciones de clasificar al Mundial de la categoría a finales de año. El equipo nacional deberá ir a la última fecha a buscar una victoria contra Paraguay para tener chances de clasificar.

La Selección Colombia Sub-17 depende de sí misma aún para entrar al Mundial. No obstante, no deja de ser preocupante el nivel del combinado nacional. Solo ha sumado una victoria en 3 partidos y solo ha podido marcar 1 gol. La claridad de juego escasea.

La tabla de posiciones en del grupo de Colombia en el Sudamericano Sub-17

Ver también

Macará vs América de Cali HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17:

Grupo A:

PaísPJVEDGFGCDGPts
Ecuador32104227
Uruguay41215415
Colombia311112-14
Paraguay201123-11
Chile201112-11

Encuesta

¿Colombia clasificará al Mundial Sub-17?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Dilan Bonilla sufrió una grave lesión de rodilla en el minuto 51 ante Uruguay.
  • La Selección Colombia registra una victoria y un gol anotado en tres partidos disputados.
  • Colombia enfrentará a Paraguay en la última fecha para buscar la clasificación al Mundial.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones