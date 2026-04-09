Dilan Bonilla conmovió a todos en el Sudamericano Sub-17, tras protagonizar una grave lesión en el torneo. El jugador colombiano quedó “enredado” en un cruce con el jugador uruguayo y se lastimó gravemente la rodilla. Los gritos del jugador eran desesperantes.
Sobre el minuto 51′ Bonilla fue a recuperar una pelota en la mitad de la cancha, queda mal cruzado con el rival y su pierna izquierda clavada en el césped. Por lo cual, el futbolista empezó a gritar desesperadamente: “Mi rodilla, mi rodilla”, mientras se quejaba en el suelo.
El jugador tuvo que ser atendido por los médicos y salió en camilla desde la cancha. Por lo cual, no volvería a jugar en un buen tiempo. La lesión del jugador más sus gritos acabaron conmoviendo a sus compañeros, aficionados, rivales y hasta los periodistas en la transmisión oficial.
Colombia se llevó una dura derrota contra Uruguay que compromete seriamente sus aspiraciones de clasificar al Mundial de la categoría a finales de año. El equipo nacional deberá ir a la última fecha a buscar una victoria contra Paraguay para tener chances de clasificar.
OTRA DURA LESIÓN DE RODILLA EN COLOMBIA— DSPORTS (@DSports) April 9, 2026
Dilan Bonilla tuvo que salir en camilla luego de una jugada donde fue a trabar con Alan Soares De Lima.
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La Selección Colombia Sub-17 depende de sí misma aún para entrar al Mundial. No obstante, no deja de ser preocupante el nivel del combinado nacional. Solo ha sumado una victoria en 3 partidos y solo ha podido marcar 1 gol. La claridad de juego escasea.
La tabla de posiciones en del grupo de Colombia en el Sudamericano Sub-17
Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17:
Grupo A:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Ecuador
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|Uruguay
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|1
|5
|Colombia
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|Paraguay
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Chile
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
Encuesta¿Colombia clasificará al Mundial Sub-17?
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En síntesis:
- Dilan Bonilla sufrió una grave lesión de rodilla en el minuto 51 ante Uruguay.
- La Selección Colombia registra una victoria y un gol anotado en tres partidos disputados.
- Colombia enfrentará a Paraguay en la última fecha para buscar la clasificación al Mundial.