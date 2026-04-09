Dilan Bonilla conmovió a todos en el Sudamericano Sub-17, tras protagonizar una grave lesión en el torneo. El jugador colombiano quedó “enredado” en un cruce con el jugador uruguayo y se lastimó gravemente la rodilla. Los gritos del jugador eran desesperantes.

Sobre el minuto 51′ Bonilla fue a recuperar una pelota en la mitad de la cancha, queda mal cruzado con el rival y su pierna izquierda clavada en el césped. Por lo cual, el futbolista empezó a gritar desesperadamente: “Mi rodilla, mi rodilla”, mientras se quejaba en el suelo.

El jugador tuvo que ser atendido por los médicos y salió en camilla desde la cancha. Por lo cual, no volvería a jugar en un buen tiempo. La lesión del jugador más sus gritos acabaron conmoviendo a sus compañeros, aficionados, rivales y hasta los periodistas en la transmisión oficial.

Colombia se llevó una dura derrota contra Uruguay que compromete seriamente sus aspiraciones de clasificar al Mundial de la categoría a finales de año. El equipo nacional deberá ir a la última fecha a buscar una victoria contra Paraguay para tener chances de clasificar.

OTRA DURA LESIÓN DE RODILLA EN COLOMBIA



Dilan Bonilla tuvo que salir en camilla luego de una jugada donde fue a trabar con Alan Soares De Lima.



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La Selección Colombia Sub-17 depende de sí misma aún para entrar al Mundial. No obstante, no deja de ser preocupante el nivel del combinado nacional. Solo ha sumado una victoria en 3 partidos y solo ha podido marcar 1 gol. La claridad de juego escasea.

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La tabla de posiciones en del grupo de Colombia en el Sudamericano Sub-17

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17:

Grupo A:

País PJ V E D GF GC DG Pts Ecuador 3 2 1 0 4 2 2 7 Uruguay 4 1 2 1 5 4 1 5 Colombia 3 1 1 1 1 2 -1 4 Paraguay 2 0 1 1 2 3 -1 1 Chile 2 0 1 1 1 2 -1 1

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En síntesis: