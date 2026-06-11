Revelado: Atlético Nacional tiene virtualmente cerrado a su nuevo entrenador

Atlético Nacional aún no hace oficial la salida de Diego Arias pero ya tienen casi cerrado a su nuevo entrenador para el segundo semestre.

Atlético Nacional tomó la decisión de no volver a contar con Diego Arias como entrenador y tras unos días de suspenso, ya habría un elegido. Medios colombianos aseguran que habrá un regreso sonado al banquillo ‘Verdolaga’.

Reinaldo Rueda será el nuevo entrenador de Atlético Nacional para el segundo semestre. El acuerdo es casi total y de hecho ya se trabaja en los refuerzos para la Liga BetPlay II.

El DT lleva varios meses sin equipo desde que dejó la Selección de Honduras en noviembre del año pasado, eso sí; ofertas no le han faltado. Varios clubes de Colombia, Ecuador y selecciones lo sondearon.

Reinaldo Rueda es muy recordado en Atlético Nacional, el último gran ciclo copero del club fue con el DT en el banquillo, ganando la Copa Libertadores 2016.

Mientras tanto, Atlético Nacional decide los jugadores que de plano no entran en planes, estos son Edwin Cardona, David Ospina, Dairo Asprilla entre otros jugadores que acaban contrato.

Los títulos de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional

Ganador de tres torneos cortos, una Copa Colombia, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores ganada con los ‘Verdolagas’ hace que Reinaldo Rueda siempre sea extrañado en Atlético Nacional.

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Reinaldo Rueda – Atletico Nacional

En resumen