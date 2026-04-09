Macará vs América de Cali HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Este jueves 9 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana en Ecuador, Macará contra América de Cali. Ambos equipos llegan a este encuentro sabiendo que una victoria los deja como líderes del grupo. Tigre y Alianza Atlético acabaron empatando 1 a 1 en la primera jornada.

¿Qué canal pasa el partido de Macará vs América de Cali?

El encuentro entre Macará y América de Cali comenzará desde las 21H00 (EC y CO). El encuentro en ambos países solo se podrá ver por:

DSports y DGO

Macará viene en una temporada de alto nivel en la LigaPro, dejando un buen rendimiento. No obstante, el ‘Ídolo’ de Ambato viene de perder contra Aucas como local y necesita revertir las malas sensaciones y que mejor que hacerlo a nivel internacional.

América de Cali también regresa a nivel internacional a competir en esta Copa Sudamericana, con las grandes chances de avanzar en un grupo en el que parte como favorito. ‘La Mechita’ viene de perder 2 a 0 contra Cucuta y con sensaciones mixtas en el campeonato local.

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Los miles que se juegan Macará y América de Cali

Para ambos equipos también es importante el encuentro porque una victoria les da la chance de ganar también un premio económico. Puesto que, la CONMEBOL confirmó que el mérito deportivo (ganar el partido) en esta temporada tiene un premio de 125 mil dólares.

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En síntesis: