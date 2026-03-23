La Selección Colombia jugará un partido amistoso ante Croacia en la fecha FIFA. El equipo de Néstor Lorenzo se ha ganado una reputación a nivel internacional por el gran fútbol que viene mostrando y por el nivel de diferentes y grandes figuras.

Ante este nivel, Zlatko Dalić, DT de Croacia, le terminó mandando un mensaje y poniendo un apodo al equipo ‘Cafetero’ a poco del Mundial 2026. El entrenador los ve como una “difícil prueba” en la que espera sus jugadores puedan estar listos.

“Dos partidos realmente difíciles. Colombia tiene muchos jugadores rápidos y eso es una gran prueba. Son dos partidos muy duros, pero nos darán las respuestas correctas sobre en qué estado de forma nos encontramos, especialmente el primero. Intentaré que todos los jugadores jueguen, pero tendrán que estar al nivel de un partido de vuelta contra Colombia. Son fuertes en los contraataques”, comentó el DT.

La Selección Colombia tiene un ataque muy rápido con jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez. De ahí que, el DT croata haga referencia los rápidos que pueden ser los contraataques del equipo de Lorenzo. El partido contra Colombia se ve como el más importante para el equipo europeo.

Los convocados de Colombia a los amistosos. (Foto: @FCFSeleccionCol)

En esta doble fecha FIFA, la Selección Colombia también terminará enfrentando a Francia, en dos encuentros muy atractivos y que son importantes para que el equipo de Néstor Lorenzo pueda sacar las conclusiones necesarias a menos de 80 días para el Mundial 2026.

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Esta doble fecha FIFA también será muy interesante para la Selección de Croacia, puesto que, no solo juega contra Colombia sino que también lo hará contra la Selección de Brasil. Croacia, al igual que en los últimos dos Mundiales, busca ser protagonista.

ver también “Ha jugado poco…”: La contundente decisión que Néstor Lorenzo tomaría con James Rodríguez en Colombia

¿Cuándo juega Colombia en sus amistosos?

La Selección Colombia volverá a jugar contra sus rivales en el Mundial 2026 de esta manera:

Colombia vs Croacia 26/3 a las 18H30

Colombia vs Francia 29/3 a las 15H00

En síntesis:

Zlatko Dalić , seleccionador de Croacia, calificó a Colombia como una “prueba difícil” y destacó la velocidad de sus jugadores previo al amistoso entre ambos.

, seleccionador de Croacia, calificó a como una “prueba difícil” y destacó la velocidad de sus jugadores previo al amistoso entre ambos. El entrenador croata resaltó la fortaleza del equipo de Néstor Lorenzo en los contraataques, considerándolo un examen clave para medir el estado de su plantilla.

en los contraataques, considerándolo un examen clave para medir el estado de su plantilla. Este duelo, junto al enfrentamiento ante Francia, servirá para que el conjunto colombiano defina detalles tácticos a menos de 80 días del inicio del Mundial 2026.

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