Mientras Lorenzo gana 2.4 millones de dólares en Colombia, el salario del entrenador del Congo

La Selección Colombia conoció el rival que le faltaba en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. República Democrática del Congo le ganó a Jamaica uno de los repechajes de la Copa del Mundo, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de Néstor Lorenzo y Sébastien Desabre.

Lorenzo volvió a ser señalado como uno de los principales responsables del mal nivel que mostró Colombia en las derrotas 2-1 y 3-1 ante Croacia y Francia, respectivamente. Sobre todo, si se tiene en cuenta que tiene un salario millonario, y que la selección colombiana ha ganado cinco de los últimos 14 partidos.

Luego de terminar en la segunda posición del Grupo B de las eliminatorias africanas, la República Democrática del Congo jugó el torneo de repesca africano y dejó en el camino a Camerún y Nigeria para disputar uno de los repechajes del Mundial 2026. Ahí los dirigidos por Sébastien Desabre vencieron 1-0 a Jamaica en la prórroga y estarán en el Grupo K de la próxima Copa del Mundo.

La gran diferencia entre los salarios de Néstor Lorenzo y el entrenador de Congo

Néstor Lorenzo y Sébastien Desabre dirigirán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Según el portal ‘Finance Football’ (Finanzas Fútbol), Néstor Lorenzo tiene un salario anual de 2.4 millones de dólares como entrenador de la Selección Colombia. Esto quiere decir que el DT argentino gana más de 1.7 millones respecto a lo que percibe el técnico del Congo, ya que el sueldo de Sébastien Desabre es de 691.000 dólares al año, de acuerdo a la información del portal ‘Footyroom’.

Día y hora de Colombia vs. República Democrática del Congo por el Mundial 2026

La Selección Colombia debuta ante Uzbekistán en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. y luego enfrenta a la República Democrática del Congo el martes 23 del mismo mes a las 9:00 P.M. El último partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo para Luis Díaz, James Rodríguez y compañía será ante Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M.

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