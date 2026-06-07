¿Se acabó la libertad absoluta para el capitán? Mira la dura confesión táctica de Lorenzo sobre James Rodríguez tras el duelo ante Jordania.

Y un día, James Rodríguez volvió a tener un buen partido con la Selección Colombia. El ’10’ fue uno de los jugadores más destacados en la victoria ante Jordania, pero, a pesar de registrar un pase gol, fue protagonista de una confesión del entrenador Néstor Lorenzo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A pesar de que Jordania fue el primero de los dos equipos en acercarse al gol con un balón en el palo, Colombia empezó a tomarse confianza, y el ’10’ iba a liderar el camino. Cuando parecía que James se iba a caer, apareció el toque sutil para que Jhon Arias hiciera el resto.

James Rodríguez filtró un balón en profundidad, Arias cruzó el remate y la Selección Colombia pasó a ganarle 1-0 a Jordania al minuto 41 del primer tiempo. Luego, el volante inició la jugada del segundo gol con un pase a Santiago Arias para que el mismo Jhon Arias marcara el 2-0 final. Fue un partido del capitán de la ‘Tricolor’, pero Néstor Lorenzo no ocultó una realidad sobre lo que va a pasar con el mediocampista en el Mundial 2026.

La confesión de Lorenzo sobre James Rodríguez: “No va jugar de…”

Néstor Lorenzo y James Rodríguez en Colombia vs. Jordania. (Foto: Getty Images)

“Siempre es bueno juntar jugadores de buen pie, pero esos jugadores deben ocupar distintos espacios, si no si se amontonan somos suceptibles a la presión fácil del rival. Entonces, esa es la idea juntar buenos jugadores y que ocupen distinos espacios entre líneas por fuera y por dentro. James no va a jugar de extremo, pero puede arrancar de esa posición como también lo puede hacer Juanfer (Quintero) o (Jorge) Carrascal. Ya cuando juegan Jhon Arias a mi es poco más extremo que llega con profundidad al fondo para centrar, pero tenemos otro tipo de caracteristicas que las podemos aprovechar para el juego interno“, reconoció Néstor Lorenzo.

La calificación de James Rodríguez antes del debut en el Mundial 2026

James Rodríguez jugó 64 minutos en la victoria 2-0 ante Jordania, registró dos pases clave, una ocasión clara creada, 40 de 48 pases precisos y 4 de 7 pases largo acertados para recibir una calificación de 7.5 puntos, según el portal ‘Sofa Score’ antes del debut de la Selección Colombia en el Mundial ante Uzbekistán (miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M).

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