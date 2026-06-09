Las seis palabras que usó el DT de España para comparar a Lamine Yamal y Messi

Luis De La Fuente nunca ha negado que España tiene un crack diferencial con Lamine Yamal. En un contexto de partido amistoso contra Perú, y donde sus dirigidos vencieron sin el crack del Barcelona, el DT de la Roja dio seis palabras clave para comparar a Lionel Messi con el que para muchos es su gran heredero en el panorama mundial.

“Tocados por la varita de Dios”, así definió Luis De La Fuente a los jugadores que entiende por encima del resto. No duda de las similitudes en cuanto al talento de ambos protagonistas. Si bien pidió tener calma con la joven estrella del Barcelona, ni mucho menos dudó a la hora de dejar en claro que cuenta con un don especial más que similar al de Lionel Andrés.

“Lamine ha nacido para esto. Tiene un carácter audaz. Quizá esa presión nos habría abrumado a ti o a mí, pero estos chicos son especiales. ¿Cuántas veces hemos preguntado por un jugador: ‘Qué bueno era, ¿qué le pasó? ¿Por qué no triunfó?’ Hay que ser bueno en el fútbol y mil cosas más”, reflexiones de Luis De La Fuente en charla con The Guardian días atrás. Sitúa a Yamal como la bandera de una generación dorada en España.

Pero pide calma. Entiende que las comparaciones con Messi o su nivel no deben ir de la mano con expectativas desbordadas cuando seguimos hablando de un joven que no supera los 19 veranos en sus piernas: “Lamine tenía dieciséis años en la Eurocopa, ahora tiene dieciocho, soporta una presión mediática brutal y comete muy pocos errores. Un minuto, un error, y la atención se centra en eso; eso no es justo. Hay horas, días, con fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, entrenadores… es el trabajo, los valores”.

De La Fuente ve evidentes similitudes entre Yamal y Messi: GETTY

Luis De La Fuente volvió a comparar a Messi con Lamine Yamal. Lo hace en un contexto de previa de la Copa del Mundo, donde tanto España como Argentina son las principales favoritas para quedarse con el título en Nueva Jersey. El entrenador de la Roja define a ambos zurdos como dos seres humanos tocados por la varita de Dios, ya que cuentan con herramientas no aptas para el resto de los mortales.

Publicidad

Lamine Yamal llegaría al debut del Mundial

Lesionado desde el penalti lanzado frente al Celta de Vigo, la joya del Barcelona todavía no suma minutos en la gira previa de España de cara a la Copa del Mundo. Su entrenador confirmó a lo largo de las últimas horas que los pronósticos hablan de un futbolista que tendría todo asegurado para pisar el césped frente a Cabo Verde el día 15.

“Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia (…) Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15”, palabras de un Luis De La Fuente que también puso en ese escenario a otros pilares de España como Mikel Merino o Nico Williams.

Datos claves

El seleccionador Luis De La Fuente definió a Messi y Yamal como “tocados por la varita de Dios”.

definió a Messi y Yamal como “tocados por la varita de Dios”. La selección de España consiguió una victoria en su partido amistoso contra Perú.

consiguió una victoria en su partido amistoso contra Perú. El futbolista Lamine Yamal prevé su regreso al césped el próximo 15 de junio ante Cabo Verde.