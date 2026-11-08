Millonarios atento: Ponen a Andrey Estupiñán en otro club para el 2027

Ponen al delantero Andrey Estupiñán fuera de Millonarios y en un grande de Sudamérica para la próxima temporada.

Millonarios se concentra en terminar la temporada de la mejor manera y posteriormente analizará el armado de su plantel para 2027. Sin embargo, según rumores de mercado, uno de sus jugadores podría cambiar de equipo y dar el salto al fútbol ecuatoriano.

Medios ecuatorianos señalan que Audrey Estupiñán estaría en los planes de Liga de Quito para la siguiente temporada. El delantero colombiano podría convertirse en uno de los refuerzos de un grande del fútbol ecuatoriano para el 2027.

Liga de Quito busca un delantero tras la salida de Deyverson y las críticas que recibió su plantilla durante 2026 por la falta de contundencia ofensiva. En ese escenario, Estupiñán aparecería como una alternativa para los ‘albos’.

Durante este año, el colombiano registró 19 goles y seis asistencias en poco más de 30 partidos, números que lo ubican entre los delanteros destacados. Su eventual llegada a Ecuador sería con la intención de ocupar el puesto de titular.

Millonarios tiene a Audrey Estupiñán bajo contrato hasta 2028, por lo que cualquier negociación necesitaría el visto bueno del club colombiano. La institución decidirá junto a Alberto Gamero si Estpuiñán está en venta o no.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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